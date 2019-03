Der VfB Stuttgart hat im Tabellenkeller den ersehnten Befreiungsschlag gefeiert. Die zuvor achtmal in Folge sieglosen Schwaben bezwangen Hannover 96 5:1 (3:0) und schossen den direkten Rivalen in Richtung zweite Liga. Nach 480 Minuten ohne eigenen Torerfolg brachte Ex-Nationalstürmer Mario Gomez den VfB in Führung (4.) und verhalf seinem Team gegen phasenweise desolate Hannoveraner früh zu mehr Sicherheit. Anschließend hatte Ozan Kabak seinen großen Auftritt.

Die Stuttgarter festigten durch den Erfolg immerhin den Relegationsrang und halten mit 19 Punkten weiter Tuchfühlung zum rettenden Ufer. Auf Platz 15 rangiert der FC Augsburg (21 Punkte), der am Freitagabend einen überraschenden Erfolg gegen Spitzenreiter Borussia Dortmund gefeiert hatte. Weitere zwei Punkte vor dem FCA liegt der in arg in die Krise geratene FC Schalke 04, der zunehmend in den Abstiegskampf der Bundesliga rutscht.