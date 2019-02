VfB Stuttgart: Hitzlsperger will schnell "starken" Sportdirektor verpflichten

Der neue Sportvorstand Thomas Hitzlsperger will beim abstiegsbedrohten Bundesliga-Klub VfB Stuttgart zügig einen starken Sportdirektor installieren. „Wir diskutieren darüber. Ich wünsche mir einen starken Partner an der Seite, der viel vom Fußball versteht. Je früher, desto besser“, sagte Hitzlsperger am Rande des Heimspiels gegen RB Leipzig dem Pay-TV-Sender Sky.