VfB Stuttgart nach Pleite in Düsseldorf am Boden: Trainer Weinzierl vor dem Aus?

Der VfB Stuttgart ist einer der großen Verlierer des 21. Spieltags der Bundesliga. Bei der 0:3-Pleite gegen Fortuna Düsseldorf zerfiel die Mannschaft von Trainer Markus Weinzierl förmlich in ihre Einzelteile. Gegen die Düsseldorfer, immerhin ein direkter Konkurrent im Abstiegskampf (jetzt zehn Punkte entfernt), war kein echter Matchplan des VfB zu erkennen. Die Stuttgarter bleiben damit mit 15 Punkten auf dem Relegationsplatz der Bundesliga hängen. "Ich denke, wir haben hochverdient verloren und müssen uns bei den Fans entschuldigen, die hier waren. Eigentlich müssen wir denen das Geld zurückzahlen", sagte Stuttgart-Profi Daniel Didavi schonungslos.

Nicolas Gonzalez und Pablo Maffeo gehörten zu den Großinvestitionen des VfB Stuttgart in der Saison 2018/19. Wie kauften die Schwaben ein? Der Überblick. ©

Weinzierl vor dem Aus in Stuttgart? Nachfolger sollen bereit stehen

Für Trainer Markus Weinziel könnte es nun eng werden. Wie die Bild berichtet, könnte ein Trainerwechsel in Kürze anstehen. Als mögliche Nachfolger werden die Trainer genannt, die bereits auch der Kicker zuletzt ins Spiel brachte: Felix Magath und Markus Gisdol. Weinzierl selbst gab sich nach der Niederlage in Düsseldorf desinteressiert an seiner eigenen Zukunft: "Die Mannschaft strotzt nicht vor Selbstvertrauen und wir haben damit zu kämpfen. Meine Zukunft interessiert mich jetzt nicht", sagte der Coach der Schwaben.