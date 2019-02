VfB Stuttgart gegen RB Leipzig live im TV und Online-Stream schauen

Einen guten Tipp bekamen die kriselnden Schwaben vor der Partie VfB Stuttgart gegen RB Leipzig am Samstag (15.30 Uhr / live im SPORTBUZZER-Ticker) von einem, der sich mit Abstiegskampf auskennt. Trainer-Legende Huub Stevens (65) hat den VfB Stuttgart zwei Mal, 2014 und 2015, vor dem Sturz in die Zweitklassigkeit gerettet. Nach dem Beben unter der Woche mit der Entlassung von Sportvorstand Michael Reschke und der Inthronisation von Ex-Nationalspieler Thomas Hitzlsperger in Stuttgart will man in Bad Canstatt unbedingt zum Tagesgeschäft zurückfinden.