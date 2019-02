VfB Stuttgart gegen SC Freiburg live im TV und Online-Stream schauen

Das Hinspiel bot beim 3:3 Spektakel pur! Die Schwaben versäumten im Duell beim badischen Rivalen SC Freiburg den ersten Saisonsieg, nachdem sie zuvor mit 0:1 in Mainz und 0:3 gegen den FC Bayern einen kompletten Fehlstart hingelegt hatten. Vor dem Spiel VfB Stuttgart gegen SC Freiburg am Sonntag (18 Uhr, live im SPORT BUZZER-Ticker ) ist die Lage beim schwäbischen Traditionsklub nicht besser geworden. Stuttgart hat beide Spiele im neuen Jahr verloren – 2:3 gegen die Mainzer und 1:4 in München. Aber: Auch die Freiburger werden nicht gerade auf einer Erfolgswelle in dieses Spiel gespült. Die Mannschaft von Trainer Christian Streich (53) hat ebenfalls beide Spiele im Jahr 2019 verloren – 1:3 bei Eintracht Frankfurt und 2:4 gegen die TSG 199 Hoffenheim.

Für Christian Streich, der die ersten beiden Saisonspiele nach einer Rückenverletzung verpasste, war das Hinspiel die erste Partie in dieser Spielzeit auf der SC-Bank. Der Kult-Trainer sagt vor dem Spiel: „Es geht nicht um den VfB Stuttgart, es geht um uns. Das Entscheidende ist nicht die Taktik, sondern die Überzeugung, mit der wir ins Spiel gehen." Der SC Freiburg wird in der Mercedes-Benz-Arena beides brauchen. Die Breisgauer sind gegen den VfB seit acht Spielen ohne Sieg. Für Ex-Nationalspieler Mario Gomez (33) ist der Sport-Club ein Lieblingsgegner. Im Trikot des VfB Stuttgart und des FC Bayern traf Gomez in zwölf Spielen zwölfmal. „Freiburg ist stabil und hat eine gewachsene Mannschaft", sagt VfB-Trainer Markus Weinzierl, „wir müssen alles reinhauen, um dagegenzuhalten. Es ist wichtig, die Leistung, die wir in München in der ersten Halbzeit gezeigt haben, über die gesamten 90 Minuten abzurufen." In der Allianz-Arena stand es letzten Sonntag zur Pause 1:1. Ein echter Achtungserfolg für die Stuttgarter, die nur eines der letzten drei Heimspiele gewinnen konnten.