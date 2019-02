Der VfB Stuttgart befindet sich in einer schweren Krise: Nach dem bitteren Last-Minute-Ausgleich gegen den SC Freiburg (2:2) droht mehr denn je der erneute Absturz in die 2. Bundesliga. Die Verantwortlichen der Schwaben stehen schwer unter Druck - allen voran Klubchef Wolfgang Dietrich, der von den Fans mit einem beleidigenden Banner bedacht wurde, und Sportvorstand Michael Reschke. Den Bossen wird ein Hang zur Alleinherrschaft vorgeworfen - umso mehr, nachdem Klubikone Guido Buchwald am Montag wegen Differenzen innerhalb des Aufsichtsrates und einer angeblichen Intrige überraschend von allen Ämtern zurückgetreten war.

Einer, der zur den größten Kritikern von Dietrich und Reschke gehört, ist Klublegende Thomas Berthold. Der Weltmeister von 1990 war sieben Jahre lang für die Schwaben aktiv und absolvierte über 200 Spiele. "Ich frage mich: Wo ist die Vision des Klubs?", sagte der 54-Jährige in der TV-Sendung Sky90. "Der VfB gehört von seinen Möglichkeiten in das obere Drittel. Wir reden aber über die Philosophie - das kommt mir vor wie im Baumarkt, nach dem Motto: Ich hole mir hier was und dann da was. Über 40 Millionen Euro wurden im Sommer investiert, die sehe ich aber nicht. Es ist keine Qualität im Kader. Wo ist denn der Spieler, der auch mal einen ausspielen kann? Da ist nichts Besonderes dabei, alles ist Durchschnitt!"

Die Neuzugänge des VfB Stuttgart 2018/19 Nicolas Gonzalez und Pablo Maffeo gehörten zu den Großinvestitionen des VfB Stuttgart in der Saison 2018/19. Wie kauften die Schwaben ein? Der Überblick. ©

Kritik an teuren Reschke-Transfers - schlechtes Signal für eigene Jugend?

Der ehemalige Weltklasse-Verteidiger, der auch für Eintracht Frankfurt, den FC Bayern sowie in Italien aktiv war, stellt grundlegende Fragen, die vor allem Michael Reschke und dessen Kaderzusammenstellung betreffen. Berthold klingt fast verzweifelt: "Der VfB hatte immer eine überragende Jugend. Die zweite Mannschaft steigt jetzt wahrscheinlich in die Oberliga ab, das muss man sich mal vorstellen! Was ist da los?"

Das harte Urteil Bertholds: Teure Transfer wie bei ManCity-Flop Pablo Maffeo oder Borna Sosa wären ein verheerendes "Signal an das eigene Nachwuchsleistungszentrum". Man könne genauso gut "den Betrieb einstellen, da kannst du die Kosten sparen." Mit lediglich 15 Punkten nach 20 Spielen genügt der VfB aktuell nicht den eigenen Ansprüchen, auf den Tabellen-15. FC Augsburg haben die Stuttgarter bei einer deutlich schlechteren Tordifferenz drei Punkte Rückstand. Es droht die Relegation.

Berthold: "Buchwald hat von Personalentscheidungen aus der Zeitung erfahren"

"Ich habe letzte Woche gesagt, die Mannschaft ist zu gut zum Absteigen. Ich muss mich revidieren", betonte Sky-Experte Dietmar Hamann nach dem in vielerlei Hinsicht enttäuschenden Remis der Stuttgarter gegen Abstiegskonkurrent Freiburg. Die Gäste waren erst in der Nachspielzeit durch Niederlechner noch zum Ausgleich gekommen, nachdem der VfB das Spiel in der Schlussphase gedreht hätte. Die Enttäuschung war nach dem Spiel riesig - auch bei Trainer Markus Weinzierl. Der sei fast zu bemitleiden, müsse "verwalten, was da ist", sagte Berthold. Hamann erklärte, den Stuttgartern würden Spieler fehlen, "die sie besser machen".