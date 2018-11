VfB-Trainer Markus Weinzierl: „Versprechen kann man schon mal gar nichts“

Nach zwei klaren Niederlagen in den beiden ersten Spielen mit ihm als Trainer ist das Duell des VfB Stuttgart mit Eintracht Frankfurt für Markus Weinzierl dennoch eine normale Partie. „Es ist klar, was auf dem Spiel steht und was unsere Aufgabe ist“, sagte Weinzierl am Donnerstag. „Es ist doch klar, dass wir vor einem super Publikum, ausverkauftes Stadion, die Spiele gewinnen wollen. Aber die Spiele sind alle eng, da brauchst du das nötige Spielglück.“

Weinzierl zum Eintracht-Spiel: "Es ist schwer vorherzusagen"

Deswegen sei die Bedeutung der Auftaktpartie des zehnten Spieltags in der Fußball-Bundesliga am Freitagabend (20.30 Uhr/Eurosportplayer) nicht größer als die anderer Begegnungen. „Wenn nicht, dann geht es gegen Nürnberg auch weiter, dann müssen wir gegen Nürnberg gewinnen“, sagte Weinzierl. „Es ist schwer vorherzusagen, und versprechen kann man schon mal gar nichts. Zumindest in der Bundesliga.“