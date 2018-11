VfL Bochum gegen SV Darmstadt 98 heute live im TV und Online-Stream schauen

Die Montagspartie zwischen dem VfL Bochum und dem SV Darmstadt 98 (20.30 Uhr / live im SPORTBUZZER-Ticker) schickt die Bundesliga vollends in die Länderspielpause. Die Bochumer verloren keines der letzten beiden Heimspiele. Der einzige Auswärtssieg in Bochum gelang Darmstadt im Juni 1979, also vor fast 40 Jahren, in der Bundesliga, Walter Bechtold und Gerhard Kleppinger trafen für von Klaus Schlappner trainierte „Lilien“. SVD-Coach Dirk Schuster sagte vor dem Spiel: „Wir treffen mit Bochum auf eine Mannschaft, die sehr spielstark ist und viel Qualität in der Offensive hat. Ihr Trend zeigt nach oben, auch wenn das eine oder andere Ergebnis vielleicht nicht so ganz gepasst hat.“