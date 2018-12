Zweitliga-Spitzenspiel im Liveticker: Der VfL Bochum erwartet den FC St. Pauli

Die Traditionsclubs VfL Bochum und FC St. Pauli können sich mit einem Sieg im Topspiel in der Spitzengruppe der 2. Bundesliga festsetzen. Allerdings müssen die Hamburger am Montag (20.30 Uhr/So könnt ihr das Spiel live sehen!) auf mehrere Stammkräfte verzichten. Nach Christopher Buchtmann, Richard Neudecker und Marvin Knoll fällt auch Daniel Buballa aus. Zudem trat der erkrankte Ersatztorhüter Korbinian Müller die Reise in Ruhrgebiet nicht mit an.

Ungeachtet der Verletztenmisere peilen die Kiezkicker nach zuletzt drei Unentschieden in dem Verfolgerduell einen Sieg an. "Wenn alle Jungs, die auf dem Feld sind, alles geben – wovon ich überzeugt bin – können wir dort etwas mitnehmen", sagte Kauczinski. "Es gilt, oben dranzubleiben. Bochum ist heimstark, hat technisch versierte Spieler und ähnelt uns, von der Art zu spielen. Ich erwarte ein ausgeglichenes Spiel."