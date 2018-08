VfL Bochum gegen 1. FC Köln live im TV, Online-Stream und im Ticker schauen

Live im TV, im Stream und im Ticker: Alles auf Anfang in beim 1. FC Köln! So könnt Ihr die Partie des Bundesliga-Absteigers beim VfL Bochum sehen.

Zum Auftakt ein West-Schlager! Mit der Partie VfL Bochum gegen 1. FC Köln am Samstag (13 Uhr / live im SPORTBUZZER-Ticker) melden sich die Geißböcke nach dem Abstieg im „Unterhaus“ zurück.

Bei den Kölnern könnte man die Partie unter das Motto „Alles auf Anfang“ stellen. Mit dem neuen FC-Coach Markus Anfang (44) bricht in der Domstadt eine neue Ära an und der Fast-Aufstiegstrainer von Holstein Kiel wird im Vonovia Ruhrstadion im Fokus stehen. „Wir wollen von Beginn an dominant sein“, sagte Markus Anfang bei der Abschluss-Pressekonferenz zum Spiel am Freitag, „wir wissen, wie wir Bochum bespielen können und wollen weit vom eigenen Tor weg verteidigen.“ Die Kölner gehen mit nur wenigen Veränderungen gegenüber der letzten Erstliga-Saison in die „Mission Wiederaufstieg“. Eine besondere Rolle kommt dabei WM-Fahrer Jonas Hector zu. Der Nationalspieler soll, geht es nach FC-Sportdirektor Armin Veh, „Bindeglied zwischen Mannschaft, Trainerteam und Geschäftsführung sein.“ Veh dazu: „Er ist die richtige Wahl.“

Bochums Geschäftsführer Ilja Kaenzig zum Hit gegen den FC: „Für Köln, aber auch für den Hamburger SV ist der Aufstieg Pflicht. Die greift keiner an. Leisetreterei wird man beiden Klubs nicht abnehmen. Köln kann nicht jedes Spiel gewinnen, Köln muss jedes Spiel gewinnen.“ Die Bochumer selbst wollen sich in dieser Saison „wieder unter den ersten 25 Klubs in Deutschland etablieren“. Vom Aufstieg träumt man an der Castroper Straße nicht. „Wir müssen in Ruhe arbeiten, schauen, dass wir in dieser ausgeglichenen Liga nicht zittern müssen. Und wenn wir irgendwann in den nächsten Jahren mal eine positive Welle erwischen, wie dieses Jahr Düsseldorf oder Nürnberg, dann müssen wir das ausnutzen. Aber planen kann man einen Aufstieg nur, wenn man so viel Geld hat, wie es jetzt beim HSV und dem FC der Fall ist“, sagte Ilja Kaenzig der Kölner Boulevardzeitung Express.

Den 1. FC Köln und den VfL Bochum verbindet nicht nur eine geographische Nähe. Vor 50 Jahren trafen sich diese beiden Vereine im DFB-Pokalfinale. Die Domstädter setzten sich am 9. Juni 1968 mit 4:1 durch. Insgesamt spricht die Bilanz in diesem NRW-Duell Wettbewerb übergreifend klar für Köln. Von bislang 67 Vergleichen gewann der FC insgesamt 38, davon vier unter den letzten sechs Zweitliga-Duellen. In allen sechs Spielen zwischen VfL und FC gab es noch nie ein Remis.

Wie sehe ich das Spiel VfL Bochum gegen 1. FC Köln live im TV?

Der Pay-TV-Sender Sky zeigt VfL Bochum gegen 1. FC Köln am Samstag ab 13 Uhr live. Die Partie läuft auf den Kanälen Sky Bundesliga 1 und HD. Reporter in Bochum ist Jürgen Schmitz. Peter Hardenacke moderiert ab 12.45 Uhr live aus dem Vonovia Ruhrstadion. Der Sender Sky zeigt alle 306 Spiele der 2. Bundesliga exklusiv live und in HD.

Wird VfL Bochum gegen 1. FC Köln live im Free-TV übertragen?

Nein! Sky hält die Exklusivrechte. Eine längere Zusammenfassung der Partie VfL Bochum gegen 1. FC Köln ist am Samstagabend im frei zu empfangenden Sender Sky Sport News HD zu sehen.

Gibt es einen Live-Stream?

Ja. Wer als Sky-Kunde keinen Fernseher zur Verfügung hat, kann das Spiel VfL Bochum gegen 1. FC Köln über Sky Go im Livestream ansehen. Das geht über PC, Smartphone und Tablet. Sky hat eine App entwickeln lassen, die man im iTunes- und Google-Play-Store kostenfrei herunterladen kann.

Gibt es auch einen kostenlosen Live-Stream?

Das Internet bietet natürlich Alternativen, wenn Du nicht für den Livestream zum Zweitliga-Spiel VfL Bochum gegen 1. FC Köln bezahlen möchtest. Allerdings musst Du Dich auf eine schlechtere Bild- und Tonqualität, ausländische Kommentatoren und nervige Pop-ups einstellen. Außerdem bewegt man sich in einer rechtlichen Grauzone, weil die Legalität solcher Streams umstritten ist.

Wie verfolge ich das Spiel im Liveticker?