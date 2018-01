VfL Bochum gegen Arminia Bielefeld live im TV, Online-Stream und Ticker schauen

Rodney Marsh: Bis zur siebten Staffel sollte es dauern, bis in England wieder ein Ex-Fußballer die Dschungelprüfungen auf sich nahm. Rodney Marsh – Ex-Fulham und Queens Park Rangers in den 60er-, 70er-Jahren – war zum Zeitpunkt seiner Teilnahme 2007 bereits 63 Jahre alt. Er wurde nur Siebter.

Kieron Dyer: So nah an der Dschungel-Krone wie er 2015 war in England noch kein Fußballer. Der Vereinslegende von Newcastle United (190 Spiele) erreichte den vierten Platz und wurde nur von einem Sänger und zwei Schauspielerinnen geschlagen.

Wayne Bridge: „Was? Der war im Dschungel?“ Einige Fußballexperten in unserer Redaktion waren überrascht, dass sich die einstige Hoffnung des englischen Fußballs (36 Länderspiele) in den Dschungel traute. Wie in seiner Fußballkarriere verpasste er aber auch in Australien den Durchbruch. Bridge wurde Fünfter.

