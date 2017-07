VfL Bochum: Trainer Gertjan Verbeek gefeuert! - Atalan soll Nachfolger werden

Wie die Bild-Zeitung am Dienstagmorgen meldet ist Gertjan Verbeek beim VfL Bochum entlassen worden! Der Holländer hatte einen Vertrag bis 2018, kam im Dezember 2014 ins Ruhrgebiet. Nach zweieinhalb Jahren ist nun Schluss!

Ein ungewöhnlicher Zeitpunkt: In knapp drei Wochen startet VfL in die neue Zweitligasaison. Gerade befand sich das Team um Verbeek in einem Trainingslager im niederländischen Vaals.