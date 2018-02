VfL Hohenstein-Ernstthal neuer Futsal-Sachsen-Meister

Abtnaundorf. Am Samstag wurden in der Sportschule „Egidius Braun“ die besten Hallen-Kicker Sachsens zur Endrunde der Futsal-Landesmeisterschaft des Sächsischen Fußballverbandes empfangen. Neben dem Titelverteidiger SG Rotation Leipzig gingen mit dem SV Eintracht Leipzig-Süd und dem VfB Zwenkau noch zwei weitere Mannschaften aus der Messestadt an den Start. Als Favorit unter den insgesamt acht Mannschaften galt im Vorfeld aber eher der VfL Hohenstein-Ernstthal. Doch der Sachsenligist aus Zwenkau zeigte seine Qualitäten am runden Leder und zog mit neun Punkten aus drei Spielen souverän ins Halbfinale ein.