VfL Wolfsburg bestätigt sofortiges Rebbe-Aus

Das Aus für den 39-Jährigen war nach SPORTBUZZER-Informationen spätestens seit Donnerstagvormittag beschlossene Sache, eine für den Nachmittag geplante Erklärung des Klubs dazu blieb aber aus - weil Hannover 96 dazwischen funkte. Die Landeshauptstädter machten ihr "Nein" zu einem Wechsel von Horst Heldt nach Wolfsburg öffentlich und überraschten damit den VfL. In Wolfsburg hätte Heldt Sport-Geschäftsführer werden sollen, damit hätte er zur kommenden Saison Rebbes Tätigkeitsfeld quasi mit übernommen.

Es wurde viel berichtet, es sind viele Informationen im Umlauf - das ist Fakt: Horst #Heldt bleibt bei #H96! Alle Infos: 👉 https://t.co/71umrhtudB #NiemalsAllein ⚫️⚪️💚 pic.twitter.com/J5ceGdQAc8 — Hannover 96 (@Hannover96) April 26, 2018

Rebbes Position endgültig untergraben

Angesichts dieser neuen Ausgangslage zögerte der VfL mit der Verkündung der Rebbe-Trennung, obwohl dessen Anwalt längst Trennungs-Details mit dem Klubs aushandelte - etwa die Frage, ob Rebbe vor dem 30. Juni für einen anderen Verein arbeiten darf. Dass Rebbe spätestens zum Saisonende gehen muss, war beim abstiegsbedrohten Bundesliga-Klub schon seit Wochen ein offenes Geheimnis, seine Position seit Mittwoch dann endgültig untergraben, als Gespräche zwischen Heldt und dem VfL am Flughafen in Waggum öffentlich wurden.

In der VfL-Mitteilung von Freitag, 19.17 Uhr, heißt es jetzt: Sportdirektor Olaf Rebbe und der VfL Wolfsburg beenden ihre Zusammenarbeit zum 30. Juni 2018. Die Trennung erfolgt in beiderseitigem Einvernehmen. Er wird mit sofortiger Wirkung von seinen Aufgaben freigestellt. „Wir bedanken uns bei Olaf Rebbe für die überaus vertrauensvolle und gute Zusammenarbeit in den vergangenen fünf Jahren. Olaf Rebbe übernahm den Posten des Sportdirektors beim VfL Wolfsburg im Dezember 2016 in einer sehr schwierigen Phase. Mit ihm gelang uns in einer intensiven Rückrunde im Mai 2017 der Klassenerhalt“, so Wolfgang Hotze, Sprecher der Geschäftsführung. Sein Geschäftsführer-Kollege Dr. Tim Schumacher betont: „Olaf Rebbe hat den Umbruch erfolgreich vorangetrieben. Das ringt mir großen Respekt ab. Er hat in seiner Zeit als Sportdirektor neue Nachwuchs-Strukturen geschaffen und das Konzept der VfL-Fußball.Akademie umgesetzt. Eigengewächse wie Gian-Luca Itter, Elvis Rexhbecaj und auch Paul Jaeckel konnten in dieser Zeit in das Bundesliga-Team integriert werden.“

Mit dem Rebbe-Aus hat der VfL nun eine von vielen Baustellen bei der Neu-Organisation seiner Führung geschlossen. Klar ist: Die Sport-Verantwortung soll in Zukunft wieder bei einem Sport-Geschäftsführer liegen - und nicht wie bisher eine Hierarchie-Ebene tiefer bei einem Sportdirektor. Dieses Amt wurde beim VfL neu geschaffen, als Rebbe Ende 2016 die Management-Funktionen von Klaus Allofs übernahm, der als Sport-Geschäftsführer hatte gehen müssen. Rebbe sollte mit dem VfL den Klassenerhalt schaffen, was erst in der Relegation der vergangenen Saison gelang. Danach sollte der ehemalige Allofs-Assistent den Klub neu aufstellen. Aber auch in dieser Saison laufen die Wolfsburger ihren Saisonzielen hinterher, die Realität heißt erneut Abstiegskampf. Dem Sportdirektor werden dabei vor allem Fehler in der Kaderzusammenstellung und eine problematische Außendarstellung vorgeworfen.

Schmadtke als Notlösung? Oder gar ein Allofs-Comeback?

Wunschkandidat als VfL-Sportgeschäftsführer war Horst Heldt, der allerdings in Hannover noch unter Vertrag steht. Die Wolfsburger sollen eine Ablöse zahlen, die 96-Präsident Kind zu niedrig war - und darum verkündeten die Landeshauptstädter am Donnerstag in einer dünnen Mitteilung, dass der Wechsel nicht zustande komme. Beim VfL hielt man es für möglich, dass auch diese Mitteilung Teil des Ablöse-Pokers sein könne, doch Kind bekräftigte auch am Freitag noch einmal, dass sein "Nein" endgültig sei. "Wolfsburg wird sich nicht mehr melden, da bin ich mir sicher", so Kind gegenüber dem NDR. Und was macht nun der VfL? Der Kicker brachte erneut Jörg Schmadtke als möglichen Kandidaten ins Spiel, der Ex-Köln- und Ex-Hannover-Manager ist aber nach SPORTBUZZER-Informationen vor allem im VfL-Aufsichtsrat nicht erste Wahl und müsste mehr als jeder andere Kandidat mit dem Stempel "Notlösung" leben. Zu den skurrilsten Gerüchten rund um den VfL gehört derweil ein mögliches Comeback von Klaus Allofs, dessen Vertrag ohnehin noch läuft - an Skurrilitäten allerdings hat man sich beim VW-Klub zuletzt ja gewöhnt.

