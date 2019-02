Bericht: VfL Wolfsburg und Bruno Labbadia - Trennung im Sommer steht bevor

Bruno Labbadia und der VfL Wolfsburg - diese Beziehung verläuft durchaus erfolgreich. Den einstigen Abstiegskandidaten aus Niedersachsen hat der Trainer in dieser Saison zu einem der Topteams der Bundesliga geformt, nach 23 Spieltagen steht der VfL auf dem fünften Tabellenplatz. Mit dem Abstieg hat der VfL nicht das Geringste zu tun. Allerdings: Seit Wochen überschattet die ungeklärte Zukunft des früheren HSV-Coaches die starken Leistungen der Wolfsburger. Labbadias Vertrag läuft am Saisonende aus, Gespräche über eine Verlängerung hat es bislang nicht gegeben.

Wie der Kicker nun berichtet, werden Labbadia und der VfL am Ende der Saison voraussichtlich getrennte Wege gehen. Es gilt als offenes Geheimnis, dass der 53-Jährige und Sportvorstand Jörg Schmadtke kein enges Verhältnis pflegen. Beide Seiten vermieden in den vergangenen Wochen ein Bekenntnis zueinander, Labbadias ungeklärte Vertragssituation schien die Mannschaft aber nicht zu hemmen. Für das Frühjahr sind Gespräche zwischen Schmadtke und Labbadia angekündigt - dann soll final geklärt werden, ob der gebürtige Darmstädter in der Autostadt eine Zukunft hat.