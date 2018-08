VfL Wolfsburg: Das sagt Brekalo zu den Homophobie-Vorwürfen

Josip Brekalo war in den letzten Monaten einer der Garanten beim VfL Wolfsburg. Er schaffte den Sprung vom verheißungsvollen Talent zum Shootingstar, der als potentiell neues Gesicht für die Post-Relegations-Ära stehen sollte: Jung, dynamisch, echt. Zu echt? Denn vor dem Spiel gegen den FC Schalke 04 sorgte der 20-jährige Kroate für große Unruhe. Nach dem Spiel erklärte sich Brekalo öffentlich – und könnte damit für weitere Irritationen sorgen...

Der Reihe nach: Der VfL Wolfsburg hat ab dieser Saison in sämtlichen Mannschaften die Kapitänsbinde in Regenbogenfarben eingeführt. Als klar sichtbares Zeichen gegen Ausgrenzung und Homophobie und für Vielfalt im Fußball. Als der Klub die Entscheidung auf Instagram veröffentlichte, setzte Brekalo hinter zwei Kommentare, die kein sonderlich gutes Haar an der Aktion des VfL ließen, ein „Gefällt mir“. Schnell kursierten im Internet Reaktionen, die dem Kroaten Homophobie unterstellten.