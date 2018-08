VfL Wolfsburg gegen FC Schalke 04 live im TV, Online-Stream und Ticker schauen

Der VfL Wolfsburg kassierte unter der Woche beim SPORT BUZZER eine alarmierende Kritik von Trainer-Altmeister Ottmar Hitzfeld. „Ich habe das Gefühl, dass Wolfsburg um Anerkennung in der Liga kämpfen muss, weil einfach die Basis, die Tradition fehlt“, so der 69-Jährige in seinem großen Bundesliga-Check, „sie haben zuletzt häufig enttäuscht und die Erwartungen, auch von VW, nicht erfüllt. Das viele Geld zahlt das Werk ja nicht dafür, um nicht abzusteigen, sondern um sich auf internationaler Bühne zu präsentieren.“ Dass vor der Partie VfL Wolfsburg gegen FC Schalke 04 am Samstag (15.30 Uhr / live im SPORT BUZZER-Ticker ) noch viel Sand im Getriebe ist, zeigte sich beim Pokal-Auftritt der Wölfe bei der SV Elversberg.

Die Schalker wollen nach der Vizemeisterschaft und hohen Investitionen in den Kader ihrer Rolle als Bayern-Herausforderer vom Start weg gerecht werden. S04-Coach Domenico Tedesco muss in Wolfsburg allerdings auf Neuzugang Omar Mascarell (kam für 10 Mio. Euro von Real Madrid und war zuletzt an Eintracht Frankfurt ausgeliehen) verzichten. Der Spanier laboriert noch an einem Muskelfaserriss. Ebenfalls nicht spielen wird Benjamin Stambouli. Der Franzose fehlt nach Syndesmose-Riss über einen längeren Zeitraum. Sascha Riether (Sehnen-Reizung) konnte unter der Woche nur eingeschränkt trainieren, wird allerdings wohl im Kader stehen. Domenico Tedesco (32) glaubt nicht an eine erneute Chaos-Saison beim Gegner: „Die Wolfsburger hatten sehr gute Ergebnisse, haben unter anderem Neapel und Ajax geschlagen. Ich glaube, dass sie eine bessere Rolle als in der vergangenen Saison spielen werden.“ Zuletzt spielten die Wölfe gegen Holstein Kiel und Eintracht Braunschweig zwei Mal in Folge in der Relegation.