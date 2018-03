VfL Wolfsburg gegen FC Schalke 04 live im TV, Online-Stream und Ticker schauen

Live im TV, Stream und Ticker: Gelingt den Wölfen gegen S04 der Befreiungsschlag in der Bundesliga? So könnt Ihr das Spiel sehen.

Das hat die Bundesliga seit Einführung der Drei-Punkte-Regel im Jahr 1995 noch nicht gesehen. Mit 46 Punkten aus 26 Spielen ist der FC Schalke 04 seitdem der minimalistischste Tabellenzweite. Die Gelsenkirchener stehen vor der Partie VfL Wolfsburg gegen FC Schalke 04 am Samstag (18.30 Uhr/live im SPORTBUZZER-Ticker) mit vier Siegen in Serie da. Drei dieser Spiele gewannen sie ohne ein Gegentor. Zuletzt zeigten sich die Schalker beim 1:0 beim 1. FSV Mainz 05 am vergangenen Freitag höchst effektiv. Das Erfolgsgeheimnis des Schalker Ergebnisfußballs: In der Schlussphase wagt Trainer Domenico Tedesco (32) meist die Umstellung auf ein ultra-defensives 5-4-1-System mit nur einem gegen den Ball arbeitenden Stürmer. Im Strafraum sind die Schalker dank Abwehrchef auch in unübersichtlichen Phasen Herr der Lage. „Wir holen alles aus uns heraus“, erklärt Ralf Fährmann den neuen Schalker Teamgeist, „wir spielen gerade am absoluten Limit.“

An die absolute Leistungsgrenze werden die Königsblauen auch im Samstagabend-Spiel in der Volkswagen Arena gehen müssen. Für Schalke gilt es, die Erfolgsserie gegen die Wölfe mit zuletzt vier Liga-Partien ohne Niederlage zu verteidigen. Die Wolfsburger sind unter ihrem neuen Trainer Bruno Labbadia (52) in drei Spielen noch ohne Sieg. Dazu kommt riesiges Verletzungspech. Gegen Schalke muss Labbadia fünf Stammspieler ersetzen, darunter auch Admir Mehmedi (Fuß-OP). Zwar ist bei den Niedersachsen kein Spieler von einer Gelbsperre bedroht, doch mahnt Labbadia das Team zur Geschlossenheit. „Wir müssen noch enger zusammenrücken“, sagte Bruno Labbadia unter der Woche, „unsere Situation ist speziell.“

Und wie speziell! Aus den letzten drei Spielen unter der Regie von Martin Schmidt (50) holte der VfL nur einen Zähler – bei 3:6 Toren. Unter Labbadia gab es ebenfalls nur einen Punkt – beim 1:1 zum Debüt in Mainz – und 2:6 Treffern. Von einem positiven Effekt des Trainerwechsels kann also in der Autostadt (noch) keine Rede sein. Mut macht die Statistik, wonach Wolfsburg in 20 Duellen vor heimischer Kulisse gegen S04 acht Mal als Sieger vom Platz ging. Nur drei Mal konnte Schalke in Wolfsburg triumphieren. 15 Unentschieden aus 41 Duellen bedeuten für den VfL Wolfsburg einen Höchstwert gegen einen einzelnen Bundesliga-Gegner.

Diese Stars schafften bei Schalke 04 den Durchbruch Mesut Özil, Julian Draxler und Manuel Neuer begannen ihre Weltkarrieren beim FC Schalke 04. Wer noch? Das zeigt der SPORTBUZZER. © imago Mesut Özil wurde von 2005 bis 2008 auf Schalke groß, begann in Gelsenkirchen seine Weltkarriere, die ihn über Werder Bremen und Real Madrid 2013 zum FC Arsenal führte. Für S04 bestritt der Weltmeister 43 Spiele. © imago Julian Draxler: Von 2001 bis 2015 war der Weltmeister für seinen S04 am Ball. Der 23-Jährige spielt inzwischen für PSG, nachdem er Schalke für 43 Millionen Euro mit Ziel Wolfsburg verlassen hatte. Für Schalke kam er 170 Mal zum Einsatz und schoss 30 Tore. © imago Joel Matip: Der Kameruner spielte von 2000 bis 2016 für Schalke und ging dann ablösefrei zum FC Liverpool. 258 Spiele absolvierte der Innenverteidiger für S04, schoss dabei 23 Tore. © imago Leroy Sané: Mit ihm machte Schalke richtig Geld. 50 Millionen Euro nahmen die Gelsenkirchener im Sommer 2016 für den 21-Jährigen ein. Für S04 spielte der Youngster von 2005 bis 2008 und nochmals von 2011 bis 2016. © imago Manuel Neuer: Der Torwart stand früher selbst im Schalker Fanblock. Schweren Herzens verließ der 1986 geborene Keeper seinen Klub 2011 und wechselte zum FC Bayern - nach 203 Spielen. © imago Mittelfeldspieler Danny Latza spielt für den FSV Mainz 05. In der Bundesliga kam er bisher knapp 70 Mal zum Einsatz, für Schalke kickte er von 1998 bis 2011. © imago Leon Goretzka: Der 22-Jährige kam 2013 für knapp 3 Millionen Euro vom VfL Bochum, machte in Gelsenkirchen aber den entscheidenden letzten Schritt in seiner Entwicklung. 2018 läuft sein Vertrag aus, er wechselt ablösefrei zum FC Bayern. © imago Benedikt Höwedes: Er blieb als einziges Schalke-Eigengewächs der jüngeren Vergangenheit fast seine gesamte Karriere in Gelsenkirchen. Von 2001 bis 2017 kickte der Innenverteidiger in Königsblau. Nach der Absetzung als Kapitän wechselte er zu Juventus Turin. © imago Sead Kolasinac: Im Sommer 2017 ging der Linksverteidiger ablösefrei zum FC Arsenal, nachdem er ein Schalker Angebot ausgeschlagen hatte. Seit 2011 hatte der gebürtige Karlsruher in Gelsenkirchen gespielt. © imago Max Meyer: Ein ähnlicher Fall wie bei Leon Goretzka. Auch der U21-Europameister hat ein Angebot von S04 vorliegen, will aber nicht verlängern. Seit 2009 ist der kleine Dribbler für Schalke am Ball. © imago Genau wie Meyer spielt auch Thilo Kehrer noch in Königsblau. Der Innenverteidiger ist Absolvent der Knappenschmiede, spielt seit 2012 für S04 und ersetzte zu Beginn der Saison 2017/18 Ex-Kapitän Benedikt Höwedes nach dessen Wechsel in die Serie A. Doch Vorsicht: Sein Vertrag läuft nur noch bis 2019. © imago

Wie sehe ich das VfL Wolfsburg gegen FC Schalke 04 live im TV?

Der Pay-TV-Sender Sky zeigt die Partie VfL Wolfsburg gegen FC Schalke 04 am Samstag ab 17.30 Uhr live und exklusiv. Die Übertragung läuft auf Sky Bundesliga 1 und HD. Kommentator in Wolfsburg ist Martin Groß. Das Moderatoren-Duo Britta Hofmann und Sebastian Hellmann begrüßt im Münchner Sky-Studio das Experten-Trio Reiner Calmund, Lothar Matthäus und Christoph Metzelder zur Analyse.

Wird VfL Wolfsburg gegen FC Schalke 04 live im Free-TV übertragen?

Nein. Sky hält die Exklusiv-Rechte. Eine längere Zusammenfassung der Partie VfL Wolfsburg gegen FC Schalke 04 gibt es am Samstagabend im Free-TV im Aktuellen Sport-Studio des ZDF.

Gibt es einen Livestream?

Ja. Wer als Sky-Kunde keinen Fernseher zur Verfügung hat, kann das Spiel über Sky Go im Livestream ansehen. Das geht über PC, Smartphone und Tablet. Sky hat eine App entwickeln lassen, die man im iTunes- und Google-Play-Store kostenfrei herunterladen kann.

Gibt es auch einen kostenlosen Live-Stream?

Das Internet bietet natürlich Alternativen, wenn Du nicht für den Livestream für das Bundesligaspiel VfL Wolfsburg gegen FC Schalke 04 bezahlen möchtest. Allerdings musst Du Dich auf eine schlechtere Bild- und Tonqualität, ausländische Kommentatoren und nervige Pop-ups einstellen. Außerdem bewegt man sich in einer rechtlichen Grauzone, weil die Legalität solcher Streams umstritten ist.

Wie verfolge ich das Spiel im Liveticker?

Der SPORTBUZZER bietet einen Liveticker zum Spiel VfL Wolfsburg gegen FC Schalke 04 an. Alle Tore, Karten, Highlights und Aktionen gibt es hier ab 18.15 Uhr.

