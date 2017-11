VfL Wolfsburg gegen Hertha BSC live im TV, Online-Stream und Ticker schauen

Anzeige

Noch ein Unentschieden für Martin Schmidt (50) und der neue Trainer der Wölfe würde in der Partie VfL Wolfsburg gegen Hertha BSC am Sonntag (18.00 Uhr, live im SPORTBUZZER-Ticker) einen neuen Bundesliga-Rekord aufstellen. Es wäre dann das siebte Remis für die Wolfsburger in Serie, sechsmal eine Punkteteilung gab es für den VfL 2010/2011 unter dem englischen Trainer Steve McClaren.

„Ich bin hier definitiv nicht auf Rekordjagd. Ich strebe mit meinem Team einen Sieg an und keinen Vereinsrekord oder Weltrekord“, will Schmidt vor dem Spiel, das von den Fans aufgrund der geringen Entfernung von nur einer Zugstunde zwischen Wolfsburg und Berlin auch ICE-Derby genannt wird, von einer eventuell möglichen Bestmarke nichts wissen. Der Schweizer ist sicher. „Wir sind dran, nicht nur, weil drei Punkte ganz oben auf der Wunschliste stehen, sondern auch wegen der Art und Weise, wie wir spielen.“ Zuletzt zeigte die Mannschaft eine Riesenmoral, kam beim FC Schalke 04 in der vierten Minute der Nachspielzeit und nach einem verschossenen Elfmeter von Mario Gomez durch Liverpool-Leihstürmer Divock Origi noch zum 1:1. Ob der Nationalspieler, in den kommenden beiden Länderspielen nicht im Aufgebot der DFB-Auswahl, wieder von Anfang an stürmen wird, ließ Schmidt offen.

Ein Sieg für die Berliner wäre auf der Gegenseite eine Bestmarke. Die Herthaner gewannen in diesem Kalenderjahr noch nie zwei Bundesliga-Erfolge in Serie. Sie kommen aber mit dem Rückenwind von zwei Pflichtspielsiegen – 2:1 gegen den HSV in der Liga und 2:0 gegen Sorja Luhansk in der Europa League – in die Volkswagen-Arena.

​Wie sehe ich das Spiel VfL Wolfsburg gegen Hertha BSC im TV?

Der Pay-TV-Sender Sky zeigt das Heimspiel VfL Wolfsburg gegen Hertha BSC live und exklusiv. Die Übertragung aus Wolfsburg mit Reporter Michael Born gibt es auf Sky Bundesliga 1 und HD. Experte im Münchner Studio bei Moderator Michael Leopold: Dietmar Hamann.

Wird VfL Wolfsburg gegen Hertha BSC im Free-TV übertragen?

Nein, Sky hält die Exklusivrechte. Eine Zusammenfassung des Spiels gibt es am Sonntag ab 21.45 Uhr in den dritten Programmen der ARD.

Gibt es einen Livestream?

Ja. Wer als Sky-Kunde keinen Fernseher zur Verfügung hat, kann das Spiel über Sky Go im Livestream ansehen. Das geht über PC, Smartphone und Tablet. Sky hat eine App entwickeln lassen, die man im iTunes- und Google-Play-Store kostenfrei herunterladen kann.

Gibt es auch einen kostenlosen Livestream?

Das Internet bietet natürlich Alternativen, wenn du nicht für den Livestream für das Bundesliga-Spiel VfL Wolfsburg gegen Hertha BSC bezahlen möchtest. Allerdings musst du dich auf eine schlechtere Bild- und Tonqualität, ausländische Kommentatoren und nervige Pop-ups einstellen. Außerdem bewegt man sich in einer rechtlichen Grauzone, weil die Legalität solcher Streams umstritten ist.

Wie verfolge ich das Spiel im Liveticker?

Der SPORTBUZZER bietet einen Liveticker zum Spiel VfL Wolfsburg gegen Hertha BSC an. Alle Tore, Karten, Highlights und Aktionen gibt es hier ab 17.45 Uhr.

