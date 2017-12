Wolfsburg gegen RB Leipzig live im TV, Online-Stream und Ticker schauen

Bundesliga im Livestream sehen: So geht's! Das Spiel zwischen dem VfL Wolfsburg und RB Leipzig live im TV, Stream und Ticker: Englische Woche mit den Wölfen gegen die Roten Bullen. So könnt Ihr die Partie sehen!

Die Wölfe und die Roten Bullen gehen mit zwei eher nüchternen Remis in die englische Woche in der Fußball-Bundesliga. Vor der Partie VfL Wolfsburg gegen RB Leipzig am Dienstag (18.30 Uhr / live im SPORTBUZZER-Ticker) reichte es für RBL nach dem Aus in der Champions League gegen den 1. FSV Mainz 05 nur zu einem 2:2.

Dabei wurde vor allem die Standardschwäche der Leipziger kontrovers im Nachgang diskutiert. „Wir haben bestimmt 20-mal die Zuordnung vor der Ecke reingerufen“, ärgerte sich RBL-Coach Ralph Hasenhüttl (50) über das 2:2 nach einer Hereingabe, „eine Manndeckung muss auch als Manndeckung spielen und nicht mit ein, zwei Metern Abstand.“ Yussuf Poulsen ging nach dem letztlich unbefriedigenden Ergebnis gegen Mainz, das zuvor gegen RB Leipzig noch nie gepunktet hatte, noch weiter: „In meinen Augen sind wir einfach nicht bereit, alles zu geben. Wenn wir einen Standard nicht verteidigen können, haben wir es auch nicht verdient, zu gewinnen.“

Poulsen wird bei den Roten Bullen am Dienstag voraussichtlich wieder in der Startelf stehen. Bei den Wölfen gibt Nationalstürmer Mario Gomez den Einzelkämpfer. Wolfsburgs-Coach Martin Schmidt (50) fordert nach der Nullnummer beim HSV eine „Reaktion auf das Hamburg-Spiel.“ Die Wolfsburger präsentierten sich im Volkspark vollkommen zahnlos, verzeichneten in einem insgesamt schwachen Spiel nur drei Torschüsse. „Leipzig ist ein spielstarker Gegner, der uns aber Räume bieten wird“, glaubt der Schweizer. Jakub Blaszczykowski und Ignacio Camacho werden in der Volkswagen Arena nicht auflaufen können.

Wie sehe ich das Spiel VfL Wolfsburg gegen RB Leipzig live im TV?

Der Pay-TV-Sender Sky zeigt die Spiele der Fußball-Bundesliga am 16. Spieltag live und exklusiv. Die Partie VfL Wolfsburg gegen RB Leipzig wird am Dienstag ab 18 Uhr übertragen, auf Sky Bundesliga 5 und HD. Reporter ist Florian Schmidt-Sommerfeld. Michael Leopold und Vize-Weltmeister Dietmar Hamann analysieren das Spiel aus dem Sky-Studio in München.

Wird VfL Wolfsburg gegen RB Leipzig im Free-TV übertragen?

Nein. Sky hält die Exklusiv-Rechte. Eine längere Zusammenfassung der Partie VfL Wolfsburg gegen RB Leipzig gibt es später ab 22.45 Uhr in der ARD-Sportschau.

Gibt es einen Livestream?

Ja. Wer als Sky-Kunde keinen Fernseher zur Verfügung hat, kann das Spiel VfL Wolfsburg gegen RB Leipzig über Sky Go im Livestream ansehen. Das geht über PC, Smartphone und Tablet. Sky hat eine App entwickeln lassen, die man im iTunes- und Google-Play-Store kostenfrei herunterladen kann.

Gibt es auch einen kostenlosen Live-Stream?

Das Internet bietet natürlich Alternativen, wenn Du nicht für den Livestream für das Bundesligaspiel VfL Wolfsburg gegen RB Leipzig bezahlen möchtest. Allerdings musst Du Dich auf eine schlechtere Bild- und Tonqualität, ausländische Kommentatoren und nervige Pop-ups einstellen. Außerdem bewegt man sich in einer rechtlichen Grauzone, weil die Legalität solcher Streams umstritten ist.

Wie verfolge ich das Spiel im Liveticker?

Der SPORTBUZZER bietet einen Liveticker zum Spiel VfL Wolfsburg gegen RB Leipzig an. Alle Tore, Karten, Highlights und Aktionen gibt es hier ab 18.15 Uhr.

