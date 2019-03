VfL Wolfsburg gegen Werder Bremen heute live im TV und im Online-Stream sehen

Schafft Werder Bremen noch die Qualifikation für den internationalen Wettbewerb? Wenn die Grün-Weißen so weitermachen wie bisher, könnte es knapp werden. Das Team von Florian Kohfeldt ist zwar seit nunmehr sechs Spielen ungeschlagen, spielte in dieser Zeit neben zwei Siegen allerdings auch ganze viermal unentschieden. Nun soll gegen den VfL Wolfsburg (Sonntag, 18 Uhr / live im SPORTBUZZER-Ticker), den Werder bereits im Hinspiel im Oktober 2:0 am Osterdeich niederrang, wieder ein Dreier gelingen.

Vielleicht kommt das Aufeinandertreffen genau zum richtigen Zeitpunkt. Denn gegen Wolfsburg hat Werder schon seit dem 20. November (0:6) nicht mehr verloren. Und obwohl der Werksklub aus der Autostadt zuletzt sportlich überzeugte und sich mit vier Punkten Rückstand auf RB Leipzig (42 Zähler) plötzlich sogar Hoffnungen auf die Champions League machen kann, will im Klub nicht so recht Ruhe einkehren: Zum Unverständnis vieler könnten der VfL und Trainer Bruno Labbadia, der die Niedersachsen erst vor dem Abstieg rettete und inzwischen wieder zu einem Spitzenklub geformt hat, ab Sommer getrennte Wege gehen. Ob das Rätselraten um die Zukunft des Coaches spurlos an der Mannschaft vorbeigeht, wird sich am Sonntagabend zeigen.

Wie sehe ich das Spiel VfL Wolfsburg gegen den SV Werder Bremen live im TV?

Die Partie am Sonntagabend wird live und exklusiv beim Pay-TV-Sender Sky zu sehen sein. Die Übertragung auf dem Kanal Sky Bundesliga 1 beginnt um 17.50 Uhr. Das Spiel kommentiert Hansi Küpper.

Wird die Partie VfL Wolfsburg gegen den SVW live im Free-TV übertragen?

Nein, Sky hält die Exklusivrechte. Eine längere Zusammenfassung des Spiels zwischen dem VfL und Werder ist später im Free-TV ab 21.45 Uhr in den ARD-Regionalprogrammen zu sehen, in diesem Fall im NDR. DAZN bietet seinen Abonnenten 40 Minuten nach Abpfiff einen ersten Zusammenschnitt an.

Gibt es einen Livestream?

Ja. Wer als Sky-Kunde keinen Fernseher zur Verfügung hat, kann das Spiel über Sky Go im Livestream ansehen. Das geht über PC, Smartphone und Tablet. Sky hat eine App entwickeln lassen, die man bei iTunes und im Google Play Store kostenfrei herunterladen kann.

Gibt es auch einen kostenlosen Livestream?

Das Internet bietet natürlich Alternativen, wenn du nicht für den Livestream für das Bundesliga-Spiel FC Schalke 04 gegen VfL Wolfsburg bezahlen möchtest. Allerdings musst du dich auf eine schlechtere Bild- und Tonqualität, ausländische Kommentatoren und nervige Pop-ups einstellen. Außerdem bewegt man sich in einer rechtlichen Grauzone, weil die Legalität solcher Streams umstritten ist.

Wie verfolge ich das Spiel im Liveticker?

Der SPORTBUZZER bietet am Sonntag einen Liveticker für das Abendspiel zwischen den Nordclubs an. Alle Tore, Karten, Highlights und Aktionen gibt es hier ab 17.45 Uhr.

