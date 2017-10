VfL Wolfsburg gegen Hannover 96: Die Aufstellungen

Martin Schmidts Serie wird im Niedersachsen-Duell reißen. Nach fünf Unentschieden als neuer Trainer der Fußball-Bundesligisten VfL Wolfsburg wird es am Mittwoch in der Pokalpartie gegen Hannover 96 spätestens nach Verlängerung und Elfmeterschießen einen Sieger geben. „Morgen gibt es definitiv kein Unentschieden“, sagte der Nachfolger von Andries Jonker am Dienstag.

Anfang September trafen die beiden Teams bereits in der Bundesliga aufeinander. Und es gab, damals noch unter Jonker, ein 1:1-Unentschieden. Trotz des Auswärtspunktes und der besseren Platzierung in der Tabelle bezeichnete 96-Coach André Breitenreiter Hannover als „Außenseiter“.

Der 96-Coach wird in Wolfsburg den Torwart wechseln. Michael Esser soll beim Niedersachsen-Duell seinen ersten Pflichtspiel-Einsatz für Hannover absolvieren. „Er hat sich das durch tadellose Leistungen verdient“, sagte Breitenreiter: „Wir sind überzeugt, dass er eine Top-Leistung bringen wird.“ Der vor der Saison vom SV Darmstadt 98 gekommene Keeper ist bisher die Nummer zwei hinter Philipp Tschauner.