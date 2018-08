VfL Wolfsburg: Schwere Knieverletzung bei Guilavogui

John Anthony Brooks: Gute Partie des linken Innenverteidigers. Nicht nur wegen seines Kopfballtreffers zur 1:0-Führung. Sondern weil er in kniffligen Situationen oft als Erster am Ball war und auch seine langen Bälle oftmals zu gebrauchen waren. Hatte in der 79. Minute nach einem Konter sogar das 2:0 auf dem Fuß. Verursacht dann den Elfmeter durch ein zu hohes Bein gegen Embolo. - Note 3 © Peter Steffen/ dpa