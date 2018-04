VfL Wolfsburg: Heldt kommt nicht, Rebbe droht trotzdem das Aus

Der VfL Wolfsburg kommt vor dem Keller-Kracher am Samstag gegen den Hamburger SV nicht zur Ruhe. Noch am Donnerstagnachmittag will der Klub nach SPORTBUZZER-Infos das sofortige Aus von Sportdirektor Olaf Rebbe bekanntgeben. Nach Darstellung von Hannover 96 ist der Wechsel von Horst Heldt wiederum geplatzt.

Der VfL Wolfsburg braucht nach einer erneut katastrophalen Saison den nächsten Neuanfang – ohne Olaf Rebbe. Zuletzt hatte es mehrmals Meldungen gegeben, Rebbe habe seinen Rücktritt angeboten, doch der 39-Jährige dementierte stets. Am Mittwochmorgen kam das Gerücht auf, der Sportdirektor müsse noch am selben Tag gehen, doch das passierte nicht. Trotz der Absage von Heldt ist eine sofortige Trennung von Rebbe möglich! Die zwischenzeitlich diskutierte Idee, ihn in anderer Funktion beim VfL einzubinden, wurde offenbar verworfen.

Im Winter 2016/17 war Rebbe in Wolfsburg zum Sportdirektor aufgestiegen, er sollte mit dem VfL den Klassenerhalt schaffen, was erst in der Relegation der vergangenen Saison gelang. Danach sollte der ehemalige Assistent von Ex-VfL-Manager Klaus Allofs den Klub neu aufstellen. Aber auch in dieser Saison laufen die Wolfsburger ihren Saisonzielen hinterher, die Realität heißt erneut Abstiegskampf.

Heldt bleibt doch bei Hannover 96

Den geplanten Neustart mit Heldt wird es dagegen nicht geben. Heldt hatte am Mittwoch bei Hannover 96 nicht an der Spieltags-Pressekonferenz vor dem Duell der Roten mit 1899 Hoffenheim teilgenommen. Am Mittwochabend gab es ein Geheimtreffen am Braunschweiger Flughafen, bei dem auch Hannovers Sportlicher Leiter Gerhard Zuber dabei war. Zusammen mit den VfL-Geschäftsführern Wolfgang Hotze und Tim Schumacher wurde beratschlagt, ob Heldt sich einen Wechsel nach Wolfsburg vorstellen kann.

Diese Frage hat der 96-Boss nun offenbar für sich mit Nein beantwortet. Am Donnerstagnachmittag die überraschende Wende: Heldt bleibt bei Hannover 96. Das gab der Verein in einer knappen Pressemitteilung bekannt. "Ein Wechsel des Managers zum VfL wird nicht stattfinden. Das ergaben die Gespräche und Verhandlungen zwischen beiden Vereinen, in denen es zu keiner Einigung kam", heißt es. Eine Aussage von 96-Präsident Martin Kind fehlt allerdings genauso wie ein Zitat von Horst Heldt.

Horst Heldt: Seine Karriere in Bildern Der 1. FC Köln verpflichtete den jungen Horst Heldt 1987 für die Jugendabteilung. Bei den „Geißböcken“ schaffte es Heldt bis zu den Profis, absolvierte 130 Spiele für die Kölner und verpasste 1991 nur knapp den DFB-Pokalsieg. © imago/Oliver Hardt Mit 25 Jahren wechselte Horst Heldt zu 1860 München, für die er in vier Jahren bis zum Abstieg der „Löwen“ 111-mal auf dem Platz stand (und passend dazu auch noch 11 Tore schoss). © imago/kicker/liedel Mit 29 Jahren feierte Horst Heldt sein Länderspieldebüt bei Nationaltrainer Erich Ribbeck gegen Schottland. Ein weiteres Mal trug der gelernte Kfz-Mechaniker den Adler auf der Brust: gegen die USA. Es war zugleich sein letztes Spiel für Deutschland. © imago/weckelmann Nach dem Abstieg von 1860 München blieb Horst Heldt in der 1. Liga und ging zu Eintracht Frankfurt, wo er zwei Jahre blieb und in 64 Spielen zehn Tore erzielte. © imago/Alfred Harder 2001 zog Horst Heldt weiter nach Österreich zum SK Sturm Graz. Dort blieb er allerdings nur ein Jahr, ehe er seine letzte Profistation antrat. © imago/gepa Pictures Stuttgarts Trainer Felix Magath holte den 33-jährigen Heldt 2003 zum VfB. Für die Schwaben absolvierte er 54 Spiele und schoss drei Tore. © imago/Pressefoto Baumann In dieser Szene entwischt dem Stuttgarter der junge Cristiano Ronaldo – damals noch im Trikot von Manchester United. © imago/MIS Horst Heldt (hier im Zweikampf mit Hannovers Julian de Guzman) absolvierte im April 2005 sein letztes Spiel seiner Karriere. In der darauffolgenden Saison kam er nicht mehr über die Reservistenrolle hinaus. © imago/Eisele Im Januar 2006 beendete Horst Heldt seine Spielerkarriere beim VfB Stuttgart und wurde direkt Sportdirektor bei den Schwaben. Gleich zu Beginn entließ Heldt den alten Trainer Giovanni Trapattoni und setzte Armin Veh als neuen Chefcoach ein. Ein Glücksgriff! Mit Veh wurden die Stuttgarter 2007 deutscher Meister. © imago/Ulmer Im Juli 2009 rückte Heldt in den Vorstand des VfB auf, blieb den Stuttgartern aber nicht mehr lange erhalten. Ein Jahr später wechselte er in den Vorstand des FC Schalke 04. © imago/Pressefoto Baumann Unter Horst Heldt musste Felix Magath bei Schalke 04 im Frühjahr 2011 gehen. Heldt verpflichtete daraufhin Ralf Rangnick – und der gewann mit den „Knappen“ wenige Wochen später den DFB-Pokal. © imago/Team2 Nach turbulenten sechs Jahren verließ Horst Heldt im Sommer 2016 den FC Schalke 04. Auch für den damaligen Trainer André Breitenreiter war zum Saisonende Schluss. © imago/Sven Simon Der Abschied aus Gelsenkirchen fiel Horst Heldt sichtlich schwer. Im März 2017 wird Horst Heldt Nachfolger vom entlassenen Sportgeschäftsführer Martin Bader (hier noch in den Diensten des 1. FC Nürnberg) bei Hannover 96. © imago/MIS

