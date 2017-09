VfL Wolfsburg trennt sich von Trainer Jonker

Anzeige

Die Bundesliga hat ihre erste Trainerentlassung: Wie der VfL Wolfsburg soeben mitteilte, *trennt sich der Verein mit sofortiger Wirkung von seinem Trainer Andries Jonker. *Bereits am Vorabend hatte sich diese Entscheidung abgezeichnet. Erst Ende Februar dieses Jahres hatte der Niederländer seinen Job beim VfL angetreten und mit dem Verein in der Relegation den Abstieg verhindert.

„Ausschlaggebend für uns, diesen Schritt zum jetzigen Zeitpunkt zu vollziehen, waren nicht allein die jüngsten Eindrücke des Stuttgart-Spiels, sondern auch die in den zurückliegenden Wochen wahrnehmbare Stagnation in der Entwicklung unserer erst im Sommer in weiten Teilen neu formierten Mannschaft", schrieb der Verein in seiner Presseerklärung.

Was wird aus Co-Trainer Ljungberg?

Auch der Rest des Trainerteams - bestehend aus Uwe Speidel, Fredrik Ljungberg sowie Spielanalytiker Jan van Loon - muss komplett gehen. Der Nachfolger Jonkers soll bereits am heutigen Nachmittag sein erstes Training leiten. Wer es sein wird, ist noch nicht bekannt. Um eine Interimslösung soll es sich laut Presseerklärung jedoch nicht handeln. Bereits morgen steht für die Wölfe, die mit vier Punkten derzeit auf Rang 14 in der Bundesliga-Tabelle stehen, um 20.30 Uhr das Heimspiel gegen Werder Bremen an.

Das sind die nächsten Gegner für den VfL Wolfsburg: Dienstag, 19. September, 20:30 Uhr: VfL Wolfsburg - Werder Bremen. © dpa Freitag, 22. September, 20:30 Uhr: FC Bayern München - VfL Wolfsburg. Samstag, 30. September, 15:30 Uhr: VfL Wolfsburg - FSV Mainz 05. © dpa Sonntag, 15. Oktober, 15:30 Uhr: Bayer Leverkusen - VfL Wolfsburg. © dpa Mittwoch, 25. Oktober, 18:30 Uhr (DFB-Pokal, 2. Runde): VfL Wolfsburg - Hannover 96. Sonntag, 22. Oktober, 18 Uhr: VfL Wolfsburg - TSG Hoffenheim. © dpa Samstag, 28. Oktober, 15:30 Uhr: FC Schalke 04 - VfL Wolfsburg. © dpa Sonntag, 5. November, 18 Uhr: VfL Wolfsburg - Hertha BSC. © dpa Samstag, 25. November, 15:30 Uhr: FC Augsburg - VfL Wolfsburg. © dpa Sonntag, 3. Dezember, 18 Uhr: VfL Wolfsburg - Borussia Mönchengladbach. © dpa 15. Spieltag: 8.-10. Dezember (noch nicht terminiert): Hamburger SV - VfL Wolfsburg. © dpa 16. Spieltag: 12.-13. August (noch nicht terminiert): VfL Wolfsburg - RB Leipzig. © dpa 17. Spieltag: 15.-17. Dezember (noch nicht terminiert): 1. FC Köln - VfL Wolfsburg. © dpa

Rebbes denkwürdiger Nicht-Auftritt im NDR

Wolfsburgs Sportdirektor Olaf Rebbe war am Sonntagabend eigentlich als Studiogast in der Sendung „Sportclub“ des NDR vorgesehen. Doch im Laufe des Tages sagte er seinen Auftritt im Hamburger Studio ab, stand Moderator Gerhard Delling jedoch für ein knapp fünfminütiges Schaltgespräch aus Wolfsburg zur Verfügung. Er und andere Vereinsvertreter des VfL wären mitten in der Aufarbeitung der Partie des Vortags (0:1-Niederlage beim VfB Stuttgart), was seine Reise an die Elbe verhindert hätte, erläuterte der Sportdirektor.

Rebbe versuchte zwar den Eindruck zu vermitteln, dass sein Fernbleiben keinen allzu bedeutungsvollen Hintergrund hätte („dramatisch ist das im Grunde nicht“) und nannte die Gespräche einen „normalen Vorgang“. („Wir haben jetzt vier Spieltage rum, haben vier Punkte, zwei Tore und müssen dann jetzt aber genau schauen, ob wir so auf der Linie sind.“) Dennoch gab er preis, dass Trainer Andries Jonker bei den Analysegesprächen nicht mit am Tisch säße. „Nein, das ist eine Runde unter den Clubverantwortlichen.“ Den Eindruck, Jonker gehöre schon nicht mehr dazu, drängte sich dort schon auf. (Hier in der Mediathek anschauen.)

Die Noten der "Wölfe" gegen den VfB Stuttgart Koen Casteels: Der Torhüter wurde nur selten geprüft, doch beim Gegentor zum 0:1 sah der Schlussmann nicht gut aus, wehrte den Ball zweimal nach vorn ab. Hielt den VfL am Ende mit einer guten Parade im Spiel. - Note: 4 Yannick Gerhardt: Wieder kein überzeugender Auftritt auf der linken Seite. Hinten sah er gegen Chadrac Akolo oft nicht gut aus, nach vorn setzte er keine Akzente und traute sich nicht das Eins-gegen-Eins zu suchen. Note: 5 © dpa Robin Knoche: Ganz schwacher Auftritt in der ersten Halbzeit, steigerte sich im zweiten Spielabschnitt nur leicht. Anastasios Donis bereitete ihm immer wieder Probleme. Note: 5 © dpa Ignacio Camacho: Bester Wolfsburger in der ersten Hälfte. Körpersprache und Einstellung stimmen auch bei Rückstand. Der Spanier steigerte seine Leistung im Vergleich zum Hannover-Spiel. - Note: 3 Felix Uduokhai: Machte erneut einen ordentlichen Job, hatte zu Beginn des Spiels aber einen herben Patzer drin, der fast bestraft worden wäre. So gut wie vor einer Woche war der Innenverteidiger aber nicht. - Note: 4 William: Gegen 96 ein starkes Debüt gefeiert, in Stuttgart kräftig nachgelassen: Beim VfB wurde der Rechstverteidiger von Donis teilweise schwindelig gespielt. Auch nach vorn hatte er diesmal keinen Zug. Richtig, den Brasilianer zur Pause für Verhaegh auszutauschen. - Note: 6 Josuha Guilavogui: Agierte wie gewohnt engagiert, konnte dem Spiel aber erst im zweiten Spielabschnitt etwas Struktur verleihen. Das kann er aber eigentlich noch besser. - Note: 4 Maxi Arnold: Kämpfte sich in die Partie rein, hatte aber im defensiven Mittelfeld immer mal wieder Probleme. Beim Gegentor nicht wach genug. - Note: 4 Daniel Didavi: Bis auf einen Freistoß in der ersten Hälfte war bei der Rückkehr des Spielmachers an alte Wirkungsstätte kaum etwas zu sehen. Entweder fehlten die Ideen oder die Anspielstationen. - Note: 4 Nany Dimata: Kam gegen Hannover ins Spiel - und auch in Stuttgart blieb der Belgier blass. Keinen Torabschluss hatte der Angreifer zu verzeichnen, wurde aber auch nur selten in Szene gesetzt. - Note: 5 Divock Origi: Sein Debüt gegen 96 war stärker als der Auftritt in Stuttgart. Die Abstimmung mit den Teamkollegen passt noch nicht, in den gefährlichen Raum kam Origi nicht. Hatte er länger als zwei Sekunden den Ball am Fuß, standen ihm zwei Gegenspieler auf den Füßen. - Note: 5 Paul Verhaegh: Machte es auf der rechten Seite besser als William, für den er zur Pause ins Spiel gekommen war. Allerdings traut sich der Niederländer nach vorn noch nicht so viel zu. - Note: 4

Spekulationen über den Nachfolger

Junge Mannschaft mit Potenzial sucht Trainer mit Plan und Visionen. Übernehmen Sie bitte Herr #tuchel ? #wob #Bundesliga pic.twitter.com/eFavka1Dac — Patty (@mr_PatWild) September 17, 2017

Info-Tweet an alle Wolfsburger: aktiviert die Mitteilungen von Tuchels Account. Er verkündet Dinge ja gern dort. #WOB — Paul (@BVB09Paul) September 17, 2017

KOMMENTIEREN