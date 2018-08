VfL Wolfsburg ist Trikotmeister der Bundesligasaison 2018/19

Seit 12 Jahren reichen alle Bundesligisten ihr Saisontrikot an der Mediadesign-Hochschule in Düsseldorf ein, die dann den Trikotmeister der Saison kürt. In diesem Jahr setzte sich das Jersey des VfL Wolfsburg an die Spitze, das Schlusslicht bildet die TSG Hoffenheim.

Bereits zum zwölften Mal reichten vor dieser Saison alle Bundesligisten ihre Saisontrikots bei der Mediadesign-Hochschule in Düsseldorf ein. Jedes Jahr bewertet eine Jury, bestehend aus Dozenten und Studierenden aus dem Fachbereich Modedesign der Hochschule, die Jerseys nach unterschiedlichen Kriterien und kürt im Anschluss einen Sieger. In diesem Jahr setzte sich der VfL Wolfsburg gegen alle Konkurrenten durch und sicherte sich den Titel. Die Wölfe überzeugten die Juryteilnehmer mit sportlichem Grün und gewannen damit zum ersten Mal den Titel des Trikotmeisters.

Unter der Leitung von Prof. Martina Becker geht die Pole Position unter den schönsten Heimtrikots in diesem Jahr an RB Leipzig. Bei der Bewertung wurden die Kategorien Gesamteindruck des Outfits, Innovation/Design, Labeling/Farbharmonie, Funktionalität (Material/Details), Verarbeitung/Passform/Schnitt und Nachhaltigkeit überprüft. Besonders der erst im letzten Jahr eingeführte Aspekt der Nachhaltigkeit lag der Jury am Herzen. Immer mehr Sportartikelhersteller entwickeln nachhaltige Konzepte für ihre Kollektionen.

Die Platzierungen aller Bundesliga-Heimtrikots im Überblick Das Siegertreppchen: Carlos Salcedo, Marcel Tisserand und Holger Badstuber präsentieren ihre Trikots. © Getty/Montage VfL Wolfsburg (heim) © VfL Wolfsburg Eintracht Frankfurt (heim) © Eintracht Frankfurt VfB Stuttgart (heim) © VfB Stuttgart Hannover 96 (heim) © Hannover 96 Fortuna Düsseldorf (heim) © Fortuna Düsseldorf Bayer Leverkusen (heim) © Bayer Leverkusen Borussia Dortmund (heim) © Borussia Dortmund RB Leipzig (heim) © RB Leipzig SC Freiburg (heim) © SC Freiburg FC Bayern München (heim) © FC Bayern München Werder Bremen (heim) © Werder Bremen FSV Mainz 05 (heim) © FSV Mainz 05 FC Schalke 04 (heim) © FC Schalke 04 1. FC Nürnberg (heim) © 1. FC Nürnberg FC Augsburg (heim) © FC Augsburg Hertha BSC (heim) © Hertha BSC Borussia Mönchengladbach (heim) © Borussia Mönchengladbach TSG 1899 Hoffenheim (heim) © TSG 1899 Hoffenheim

Neben dem Gewinner der vorherigen Saison, RB Leipzig, konnten sich zuvor Vereine wie Borussia Dortmund, der FC Ingolstadt, Bayer 04 Leverkusen und Hannover 96 mit dem Titel des Trikotmeisters schmücken.

"Spritzig kommt es rüber, das neue Siegertrikot! Innovation in der Farbkombination überzeugt und setzt sich damit gegenüber den anderen Vereinen durch. Cool und dynamisch, ein dezenter Eyecatcher, nicht laut, sondern mit Understatement. Nicht überladen, aber mit schönen Details im Ausschnitt und Nacken. Das Handwerkszeug ist nicht neu, nur gekonnt eingesetzt. Eine gelungene Weiterentwicklung des Trikots der letzten Saison", so die Jury in der Wahlbegründung.

Frankfurt auf Platz zwei - Hoffenheim Schlusslicht

Dicht auf den Fersen des Siegers setzte sich die Eintracht Frankfurt auf Platz 2 durch. Ganz in Schwarz mit dunkelgrauen Längsstreifen dezent und elegant. Der VfB Stuttgart belegt in diesem Jahr in Weiss-Rot den dritten Platz. Der Vorjahressieger RB Leipzig rutschte mit seinem flammenden Schulterdruck auf den 8. Platz ab. Hertha BSC und TSG 1899 Hoffenheim konnten die Jury nicht überzeugen und bilden somit die Schlusslichter.