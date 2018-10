Sohn von verstorbenem Leicester-Boss: Emotionales Statement über seinen Vater

Aiyawatt Srivaddhanaprabha hat sich nach dem Tod seines Vater Vichai an die Öffentlichkeit gewandt. "Ich danke allen von ganzem Herzen für diese überwältigende Unterstützung", heißt es in einer offiziellen Stellungnahme auf der Homepage von Leicester City . Der Sohn des verstorbenen Milliardärs dankte außerdem der Polizei und den Rettungsdiensten für ihre Arbeit am Unglücksort.

"Durch das, was passiert ist, wurde mir klar, wie wichtig mein Vater für viele Menschen auf der ganzen Welt war und ich bin berührt, wie viele Menschen ihn in ihren Herzen hatten", heißt es weiterhin in der Stellungnahme von Aiyawatt Srivaddhanaprabha. Unter anderem widmete der ehemalige Leicester-Spieler Riyad Mahrez seinen Treffer am Montagabend seinem ehemaligen Boss.