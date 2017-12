Vidal macht FC Bayern zum Herbstmeister, Borussia Dortmund verliert auch gegen Bremen

Roman Bürki: Zuletzt agierte der Schweizer wieder sicherer als in der Phase, die durch viele Fehler geprägt war. Das war auch gegen Werder so, Bürki leistete sich keinen Patzer, am Tor von Eggenstein war er schuldlos, gegen Kruse rettete er glänzend. NOTE 2

Roman Bürki: Zuletzt agierte der Schweizer wieder sicherer als in der Phase, die durch viele Fehler geprägt war. Das war auch gegen Werder so, Bürki leistete sich keinen Patzer, am Tor von Eggenstein war er schuldlos, gegen Kruse rettete er glänzend. NOTE 2 © Getty