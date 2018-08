Im Video: Peinlicher Vettel-Unfall bei Showrun in Mailand

Peinlicher geht's kaum: Bei einem Showrun vor dem Großen Preis von Italien am Sonntag hat Sebastian Vettel seinen Ferrari SF71H bei extrem langsamer Fahrt in eine Barriere gesetzt. Vettel und Raikönnen präsentierten den aktuellen Ferrari-Boliden auf dem Show-Parcours den anwesenden Fans und Medien, in einer engen Linkskurve unterlief dem vierfachen Weltmeister dann das bittere Malheur. Vettel bekam das Fahrzeug nicht sauber um die Kurve und parkte den rechten Frontflügel in der Wand, zur großen Freude des anwesenden Publikums. Außer am Frontflügel nahm das Fahrzeug keinen Schaden - Vettel befreite sich anschließend selbst aus der misslichen Lage.