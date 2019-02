Videobeweis-Ärger in der Champions League: Ajax-Tor gegen Real Madrid zurück genommen

Ist das bitter für Ajax Amsterdam : Der holländische Klub ist der erste in der Geschichte der Champions League , dem ein Treffer durch den Videobeweis aberkannt wird - und Real Madrid ist Nutznießer. Im Achtelfinal-Hinspiel gegen die Königlichen hat Schiedsrichter Damir Skomina das vermeintliche 1:0 durch Nicolas Tagliafico zurück genommen. Der Videoassistent kommt im Achtelfinale der Königsklasse in dieser Saison zum ersten Mal im wichtigsten Klub-Wettbewerb Europas zum Einsatz .

Tadic behindert Real-Keeper Courtois

Was war passiert? Nach einer erfolglosen Ecke bringt Lasse Schöne einen zweiten Eckball von rechts in den Strafraum. Am Elfmeterpunkt steigt Matthijs de Ligt zum Kopfball hoch. Keeper Thibaut Courtois kann das Leder nicht fest halten, Nicolas Tagliafico reagiert am schnellsten und köpft das Leder über den Schlussmann hinweg in die Maschen. Die Niederländer drehen jubelnd ab, doch Referee Damir Skomina gibt das Tor nach einer Prüfung durch den Videoassistenten aufgrund einer Abseitsstellung nicht.