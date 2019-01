Babak Rafati: Videobeweis? Unsere Schiedsrichter brauchen einen wie Philipp Lahm!

War das taktisch klug, als DFB und DFL kurz vor Start des 18. Spieltages vielversprechend verkündeten, dass sich der Videobeweis bewährt habe? Bereits am 19. Spieltag gab es bei der Hertha für einen Tritt mit offener Sohle nur Gelb statt Rot gegen Karim Rekik. Hannover bekam keinen Elfer und Gladbachs Tor zum 1:0 wurde anerkannt, obwohl Lars Stindl klar in Abseitsposition den Verteidiger irritierte. Dass die Emotionen nach so vielen gravierenden Fehlentscheidungen hochkochten, ist die logische Konsequenz der „Wir-machen-schon-alles-richtig“-Ansage. Diskussionen mit Abo-Charakter sind programmiert. Fakt ist: Der Videobeweis ist und bleibt ein gutes Instrument und ist an sich auch gar nicht das Problem.