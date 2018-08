DFL und DFB überarbeiten Videobeweis: Kalibrierte Linien und mehr Fan-Nähe

Einblendungen im Stadion und im TV

Das Ziel sei "größtmögliche Transparenz" für den TV-Zuschauer und den Stadionbesucher, betonte Schwenken. Im Video-Assistant-Center in Köln muss dafür zusätzlich mit einem Tablet gearbeitet werden, bei dem die entsprechenden Informationen ausgespielt werden. "Wir werden in zwei Wochen nochmal intensiv in Köln arbeiten und nutzen auch die Freundschaftsspiele, um uns mit diesem Tool vertraut zu machen", kündigte Drees an, der als Projektleiter künftig nicht mehr selbst als Videoschiedsrichter in Köln eingesetzt wird.

Kalibrierte Linien sollen den Videobeweis auch beim Abseits fairer machen

28. Spieltag: An diesem Spieltag gerät besonders ein Aspekt des Videobeweises in den Fokus - die Abseitsentscheidung. Hannover 96 kommt im Spiel gegen Leipzig nach 0:3 mit 3:3 zurück. Doch die Hannoveraner bejubeln die furiose Aufholjagd zu früh: Der dritte Treffer wird wegen einer hauchdünn-abseitsverdächtigen Position des Torschützen Niclas Füllkrug zurückgepfiffen. Im Topspiel erzielt Robert Lewandoski dann später aus dem Abseits kommend einen Treffer, der gegeben wird, während ein anderer vermeintlich regulärer Treffer zurückgepfiffen wird. Bei den Hannoveraner Verantwortlichen bringt dies das Fass zum Überlaufen und rückt die Forderung nach kalibrierten Abseitslinien in den Mittelpunkt. © imago/Montage

8. Spieltag: Der 1. FC Köln haderte in dieser Saison häufig mit den Entscheidungen des Video-Assistenten. Auch im Auswärtsspiel in Stuttgart gab es Grund zur Aufregung. Nach einem vermeintlichen Foul von Aogo an Guirassy pfiff Referee Cortus Elfmeter für den Effzeh. Vier Minuten vergingen, ehe die Entscheidung zurückgenommen wurde. In der Nachspielzeit sorgte das 2:1-Siegtor für den VfB durch Akolo für die Höchststrafe. "Der Schiedsrichter hat eine Entscheidung getroffen, die keine klare Fehlentscheidung war", so Schmadtke nach dem Spiel gegenüber "Eurosport". © imago

5. Spieltag: Puh ... dem Schalker Naldo springt der Ball nach einer Flanke von Bayerns James aus kurzer Distanz an den ausgestreckten Arm. Während Schiedsrichter Marco Fritz auf Eckball entschied, hatte der Mann in Köln einen Elfmeter gesehen. Kann man so geben, muss man aber nicht - zumal die Königsblauen nicht zu Unrecht darauf hinwiesen, am 2. Spieltag in einer ähnlichen Situation keinen Strafstoß bekommen zu haben. © imago

In einer Statistik belegten die Verantwortlichen den Erfolg des Videobeweises in seinem ersten Jahr. Die Entscheidungsqualität lag laut DFL und DFB in der Liga bei 99,25 Prozent und damit nur knapp unter der Weltmeisterschaft, die auf 99,34 Prozent kam. In Sachen Tempo waren die Videoschiedsrichter in Köln den Kollegen in Moskau sogar voraus: Während in der Bundesliga ein Check durchschnittlich 57 Sekunden dauerte, waren es bei der WM 80 Sekunden.