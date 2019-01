Videobeweis in der Bundesliga verhindert 40 Schiri-Fehler - Projekt-Boss Jochen Drees will Experten

Für die Schiedsrichter der Fußball-Bundesliga ist der Videobeweis schon jetzt eine Erfolgsgeschichte. Allein in der Hinrunde der Saison 2018/2019 sind 40 Fehlentscheidungen durch den Videobeweis verhindert worden, so die Bilanz der Deutschen Fußball Liga (DFL) vor dem Start der Rückrunde. In der gesamten vorherigen Spielzeit waren es 64.