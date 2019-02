Videobeweis-Ärger beim BVB: Tor gegen Hoffenheim wegen Götze-Abseits nicht gegeben

Borussia Dortmund ärgert sich über den Videobeweis. Beim Bundesliga-Spiel am Samstagnachmittag gegen die TSG 1899 Hoffenheim erzielte BVB-Juwel Jadon Sancho in der 11. Minute die Führung für die Dortmunder - doch der Treffer zählte nicht. Nach Beratung mit dem Videoschiedsrichter nahm Referee Marco Fritz den vermeintlichen Führungstreffer wegen einer Abseitsstellung von Mario Götze zurück. Viele Fans im Stadion und im Netz regten sich auf.

Sky-Experte lobt Videobeweis-Entscheidung gegen BVB

Was war passiert? Raphael Guerreiro spielt im Mittelfeld einen Pass in die Spitze auf Sancho. Der Engländer verliert den Ball allerdings im Strafraum. Problem für Hoffenheim: Die Gäste bekommen den Ball nicht aus dem Strafraum. Sancho wird angeschossen. Von seinem Oberkörper prallt der Ball ins Tor. Die Dortmunder feiern bereits, doch das Tor wird nach Rücksprache von Schiedsrichter Fritz, der sich die Szene noch einmal auf dem Monitor anschaute, mit dem Videoschiedsrichter zurück genommen. Mario Götze stand beim Ballverlust von Sancho aktiv im Abseits. Er behinderte Hoffenheim-Verteidiger Stefan Posch.

Eine korrekte Entscheidung laut Sky-Schiedsrichter-Experte Peter Gagelmann: "Er steht im Abseits. Er wird strafbar, weil er in den Zweikampf geht mit dem Verteidiger. Das war sehr gut gemacht vom Schiedsrichter", so die Meinung des Ex-Bundesliga-Schiedsrichters. Trost für Sancho: Der 18-Jährige erzielte in der 32. Minute dann doch noch die Führung für den BVB - diesmal regulär. In der 43. Minute legte Götze zum 2:0 nach.