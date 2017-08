Videobeweis-Chaos: Bundesliga am Wochenende ohne technische Hilfe?

Anzeige

Droht dem Videobeweis schon nach einem Spieltag der K.O. in der Bundesliga?

Es war ein peinlicher Start: Am 1. Spieltag konnte der neue Videoassistent in einigen Spielen nur teilweise oder gar nicht zum Einsatz kommen. Zudem stand die zur Unterstützung bei Abseitsentscheidungen vorgesehene kalibrierte Hilfslinie in den Samstagspielen nicht zur Verfügung. Die Deutsche Fußball Liga (DFL) hatte diese Pannen als "nicht hinnehmbar" kritisiert und für diese Woche ein Gespräch mit der Geschäftsführung des Dienstleiters Hawkeye angekündigt.

Und das hat es jetzt offenbar gegeben! Die Bild-Zeitung berichtet von einem Treffen in Frankfurt mit Vertretern von DFB, DFL und Technik-Anbieter Hawkeye am Mittwoch. Das Ergebnis: Dass der 2. Spieltag ohne Videoschiedsrichter stattfindet, ist weiterhin möglich. Bei einem Geheim-Test am Dienstag bei zwei Jugendspielen unter Bundesliga-Bedingungen (geleitet von Schiedsrichterin Bibiana Steinhaus und Schiedsrichter Martin Petersen) hätten die Funktechnik und die kalibrierten Abseitslinien wieder nicht funktioniert. Bei einem finalen Test am Donnerstag soll über die nahe Zukunft der Video-Technik endgültig entschieden werden.

FIFA 18: Alle Stadien im Überblick EUROPAS TOPKLUBS: Santiago Bernabeu: Real Madrid © imago Donbass Arena: Shakhtar Donetsk Johan Cruijff Arena: Ajax © imago Juventus Stadium: Juventus © imago Parc des Princes: Paris © imago Stade Velodrome: Olympique Marseille © imago Mestalla Stadium: Valencia CF © imago Wanda Metropolitano: Atletico Madrid © imago San Siro: Milan und Inter © imago BUNDESLIGA: Volksparkstadion: Hamburger SV © imago Olympiastadion: Hertha BSC © imago Veltins Arena: Schalke 04 © imago Borussia Park: Borussia Mönchengladbach © imago Allianz Arena: Bayern München © imago PREMIER LEAGUE: Stamford Bridge: Chelsea © imago Dean Court: AFC Bournemouth © imago Etihad Stadium: Manchester City © imago The Hawthorns: West Bromwich Albion © imago Anfield: Liverpool © imago John Smith’s Stadium: Huddersfield Town © imago Vicarage Road: Watford totale © imago bet365 Stadium: Stoke City © imago Amex Stadium: Brighton & Hove Albion © imago Emirates Stadium: Arsenal © imago London Stadium: West Ham United © imago Goodison Park: Everton © imago Wembley: Tottenham Hotspur © imago St James Park: Newcastle United © imago Old Trafford: Manchester United © imago Turf Moor: FC Burnley © imago King Power Stadium: Leicester City © imago Liberty Stadium: Swansea City © imago Selhurst Park: Crystal Palace © imago St Mary's Stadium: Southampton © imago EFL CHAMPIONSHIP: KCOM Stadium: Hull City © imago Riverside: Middlesbrough © imago Loftus Road: QPR © imago Villa Park: Aston Villa © imago Carrow Road: Norwich City © imago EFL LEAGUE ONE: Fratton Park: Portsmouth © imago REST DER WELT: Azteca Stadium: Club America © imago The Monumental: River Plate © imago King Abdullah Sports City: Al Ittihad und Al Ahli © imago Suita City Football Stadium: Gamba Osaka © imago The Bombonera: Boca Juniors © imago BC Place Stadium: Vancouver Whitecaps © imago StubHub Center: LA Galaxy © imago King Fahd International Stadium: Al Hilal, Al Nassr und Al Shabab © imago CenturyLink Field: Seattle Sounders © imago

Projektleiter Helmut Krug hält Abbruch für möglich

Nach den massiven technischen Problemen zum Saisonstart hält Projektleiter Hellmut Krug bei weiteren Pannen einen Abbruch der Testphase für möglich. "Wir können nicht Wochen und Wochen so weitermachen. Vor allem für Schiedsrichter ist das unzumutbar", sagte der Schiedsrichter-Manager des Deutschen Fußball-Bundes am Montagabend im TV-Sender Sky. "Wenn es weiterhin so läuft, müssen wir uns etwas anderes überlegen."

DFB-Präsident Reinhard Grindel würde ein schnelles Ende für den Videoassistenten bedauern, sieht er ihn doch als "äußerst nützlich" an. "Die technischen Pannen sind bedauerlich. Dafür kann die Liga nichts, dafür können auch die Schiedsrichter nichts. Aber dort, wo er funktionierte, wurden klare Entscheidungen getroffen", sagte der 55 Jahre alte DFB-Chef am Montagabend am Rande des "Sport Bild Award" in Hamburg. "Wenn sich die Technik eingespielt hat, bringt das mehr Gerechtigkeit in den Fußball. Es ist auch ein Beitrag, die Schiedsrichter zu entlasten", betonte Grindel.

KOMMENTIEREN