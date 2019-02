Videobeweis: DFB räumt Ungenauigkeiten bei Abseitslinie ein

Abseits oder nicht? Diese Frage sollte durch den Videobeweis in der Bundesliga eigentlich der Vergangenheit angehören. Schließlich nutzt der Video-Assistent eine kalibrierte Abseitslinie, mit der er genau sehen kann, wann ein Spieler im Abseits steht. Doch nun hat Jochen Drees, Projektleiter Video-Assistent beim DFB , im Interview mit der Sport Bild Probleme mit der Abseitslinie eingeräumt. Gerade, wenn sich Spieler im Vollsprint bewegen, könnte es zu verfälschten Ergebnissen kommen, so Drees.

Confed Cup 2017: Im Finale sorgte der Videobeweis im Spiel der deutschen Auswahl gegen Chile für Furore: Obwohl nach dem Ellenbogenschlag von Gonzalo Jara gegen Timo Werner der Videoassistent eingeschaltet wurde, entschied Schiedsricher Milorad Mazic falsch. Er verwarnte Jara nur, anstatt ihn für die Tätlichkeit vom Platz zu stellen. Der SPORTBUZZER zeigt die bisherigen strittigen Videobeweis-Einsätze in Deutschland in dieser Galerie. ©

Videobeweis in Deutschland: Diese strittigen Entscheidungen erhitzten in der Saison 2017/18 die Gemüter

Jochen Drees: Schiedsrichter werden wegen Abseitslinien wöchentlich geschult

"Die Tatsache, dass eine ungenaue Handhabung der Abseitslinien bei Athleten im Vollsprint zu verfälschten Ergebnissen führen kann, ist uns bewusst und wird jedem Video-Assistenten beim Training in Erinnerung gerufen", sagte Drees dem Magazin. Deshalb werden die Video-Schiedsrichter laut Drees wöchentlich im Umgang mit den Abseitslinien geschult: "Dabei wird unter anderem im Rahmen der laufenden Schulungen an allen Arbeitsstationen dieselbe Szene aufgespielt, in welcher dann die Video-Assistenten die exakte Anwendung der Abseitslinien üben, sodass die übereinstimmenden Ergebnisse dann miteinander verglichen werden können", so der Ex-Schiedsrichter.