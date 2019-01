Wirbel um Videobeweis in der Bundesliga: Jetzt spricht DFB-Projekt-Boss Jochen Drees!

Trainer Manuel Baum vom FC Augsburg hat für seine Schiedsrichter-Kritik nach dem 0:2 in Mönchengladbach im Nachhinein von DFB-Seite Recht bekommen. „Nach unserer Analyse und Auffassung handelt es sich hier um eine strafbare Abseitsposition des Mönchengladbacher Spielers“ , sagte der frühere Bundesliga-Referee Jochen Drees, Projektleiter Video-Assistent beim Deutschen Fußball-Bund, in einem Interview auf der Homepage des Verbands.

DFB-Kontrollausschuss ermittelt gegen Baum

Baum hatte sich nach der Bundesliga-Niederlage am Samstag lautstark über Schiedsrichter Harm Osmers beschwert, von einem „Skandal“ gesprochen und unter anderem gesagt: „Der Linienrichter hat es angezeigt, der Schiedsrichter war zu faul, und aus Köln kam nichts. Unfassbar, dass so etwas in der Bundesliga passiert.“ Der DFB-Kontrollausschuss ermittelt - trotz der Eingeständnisse von Drees - wegen der Aussagen gegen den Augsburg-Coach, er wurde zu einer Stellungnahme aufgefordert.