Videobeweis-Drama: FC Bayern um Elfmeter gebracht? So reagiert das Netz

Joshua Kimmich: Weil Müller den rechten Flügel strikt besetzte, zog Kimmich immer wieder ins Zentrum. Scheiterte mit einem Kopfball (24.) nur knapp. Einer der Bayern, die zwar die Ärmel hochkrempelte, doch sehr fehlerhaft in seinem Spiel war. Dann jedoch: Super-Antritt und Pass vor dem 1:1. Sein 15. Assist in allen Pflichtspielen dieser Saison. Note 3

Joshua Kimmich: Weil Müller den rechten Flügel strikt besetzte, zog Kimmich immer wieder ins Zentrum. Scheiterte mit einem Kopfball (24.) nur knapp. Einer der Bayern, die zwar die Ärmel hochkrempelte, doch sehr fehlerhaft in seinem Spiel war. Dann jedoch: Super-Antritt und Pass vor dem 1:1. Sein 15. Assist in allen Pflichtspielen dieser Saison. Note 3 © Getty

Mats Hummels: Da Frankfurt überraschend Kevin-Prince Boateng als Mittelstürmer aufstellte, musste Hummels oft in den Infight mit dem Eintracht-Anführer. Kam mit seiner Retter-Grätsche gegen Rebic kurz vor dem 0:1 zu spät. Pech mit seinem Kopfball, der an die Latte knallte (80.). Note 4

Mats Hummels: Da Frankfurt überraschend Kevin-Prince Boateng als Mittelstürmer aufstellte, musste Hummels oft in den Infight mit dem Eintracht-Anführer. Kam mit seiner Retter-Grätsche gegen Rebic kurz vor dem 0:1 zu spät. Pech mit seinem Kopfball, der an die Latte knallte (80.). Note 4 © dpa

Niklas Süle: Lief Rebic vor dem 0:1 hinterher, ohne ihn hart zu attackieren, bekam ihn selten in den Griff. Kam bis zur Pause jedoch auf eine Zweikampf-Quote von 100 Prozent. Für einen Innenverteidiger top. In der Spieleröffnung erst mau und nicht so effektiv wie etwa der verletzte Boateng, dann aber plötzlich mit energischem Vorstoß der zum 1:1 führte. Note 3

Niklas Süle: Lief Rebic vor dem 0:1 hinterher, ohne ihn hart zu attackieren, bekam ihn selten in den Griff. Kam bis zur Pause jedoch auf eine Zweikampf-Quote von 100 Prozent. Für einen Innenverteidiger top. In der Spieleröffnung erst mau und nicht so effektiv wie etwa der verletzte Boateng, dann aber plötzlich mit energischem Vorstoß der zum 1:1 führte. Note 3 © Getty

James Rodriguez: Zu Beginn gleich mit feinem Chip-Ball auf Kimmich, dann aber mit dem ganz dicken Bock. Verlor den Ball im Mittelfeld an Rebic, der via Boateng zum 1:0 für die Eintracht führte. Viele gechippte Freistöße, keine Wirkung. Zu wenig unterm Strich, auch was seine Körpersprache betraf. Note 5

James Rodriguez: Zu Beginn gleich mit feinem Chip-Ball auf Kimmich, dann aber mit dem ganz dicken Bock. Verlor den Ball im Mittelfeld an Rebic, der via Boateng zum 1:0 für die Eintracht führte. Viele gechippte Freistöße, keine Wirkung. Zu wenig unterm Strich, auch was seine Körpersprache betraf. Note 5 © imago/Revierfoto

Franck Ribery: Hat in seinen elf Bayern-Jahren seit 2007 schon sechs Mal den Pokal gewonnen. In diesem Finale mit wenig Punch und Durchsetzungsvermögen, kam kaum über den linken Flügel durch. Nach Müllers Auswechslung Kapitän. Insgesamt eine schwache Partie, konnte nie für wirklich gefährliche Szenen über seine Seite sorgen, kam kaum durch. Bastian Schweinsteiger bleibt der einzige Pokal-Champion mit acht Titeln. Note 5

Franck Ribery: Hat in seinen elf Bayern-Jahren seit 2007 schon sechs Mal den Pokal gewonnen. In diesem Finale mit wenig Punch und Durchsetzungsvermögen, kam kaum über den linken Flügel durch. Nach Müllers Auswechslung Kapitän. Insgesamt eine schwache Partie, konnte nie für wirklich gefährliche Szenen über seine Seite sorgen, kam kaum durch. Bastian Schweinsteiger bleibt der einzige Pokal-Champion mit acht Titeln. Note 5 © Getty