Ex-Schiedsrichter Babak Rafati: "So gehört der Videobeweis abgeschafft"

Beim DFB-Pokalfinale zwischen Eintracht Frankfurt und Bayern München (3:1) rückte Schiedsrichter Felix Zwayer zweimal in den Fokus. In der 82. Spielminute erzielte Frankfurt das 2:1 durch Ante Rebic. Doch der Video-Schiedsrichter (Video Assistant Referee/VAR) hat Bedenken und teilt dem Schiedsrichter mit, dass dem Tor ein Handspiel von Kevin-Prince Boateng vorausging. Der Schiedsrichter überzeugt sich selbst in der Video Area und bleibt bei seiner Entscheidung. Tor, richtige Entscheidung! Aber: Der VAR hätte erst gar nicht eingreifen dürfen, denn es handelte sich um eine zweifelsfrei richtige Entscheidung, da keine Absicht vorlag. Eine Kompetenzüberschreitung des VAR.

Die zweite prekäre Szene: In der Nachspielzeit will Boateng im eigenen Strafraum den Ball klären, trifft von hinten Javi Martinez klar und bringt ihn dadurch zu Fall. Der Schiedsrichter lässt weiterspielen und bekommt anschließend erneut einen Hinweis vom VAR. Wieder geht der Schiedsrichter in die Review Area und bleibt bei seiner Entscheidung. Aber: Das war eine Fehlentscheidung! Der VAR hat diesmal die Regel richtig angewendet, nämlich dem Schiedsrichter einen klaren Fehler zu melden. Warum der Schiedsrichter nach Ansicht der TV-Bilder trotzdem keinen Strafstoß für Bayern pfeift, ist nicht nachvollziehbar und das versteht kein Mensch. So ist der Videobeweis keine Hilfe für den Fußball und gehört abgeschafft.