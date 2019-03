Videobeweis-Wirbel bei Schalke 04: Erst Düsseldorf-Tor aberkannt, dann Handspiel entlarvt

Videobeweis-Wirbel beim FC Schalke 04 ! Erst hatte S04 mit Hilfe einer Entscheidung des Videoschiedsrichters einen frühen Rückstand im Bundesliga-Duell am Samstagnachmittag gegen Fortuna Düsseldorf noch verhindern können, dann entlarvte der Videoassistent nur wenige Minuten später ein Handspiel im Strafraum und sorgte damit für den Elfmeter - und so kam es dann doch zum 0:1 aus Schalker Sicht. Dodi Lukebakio traf in der 21. Minute erst zur vermeintlichen Führung für die Fortuna in der Veltnis-Arena. Nach langen Diskussionen und einer Beratung mit dem Videoassistenten nahm Schiedsrichter Dr. Felix Brych den Treffer des Düsseldorf-Torjägers jedoch zurück. In der 35. Minute traf der Belgier schließlich doch noch - per Handelfmeter nach Videobeweis.

Merk: Beide Videobeweis-Entscheidungen korrekt

Was war passiert? Der Düsseldorfer Benito Raman sorgt für die erste Videobeweis-Szene mit einem Ballgewinn im Mittelfeld in einem harten Zweikampf mit dem Schalker Amine Harit. Raman schaltet zwar blitzschnell und steckt den Ball an der Schalker Abwehr vorbei auf Lukebakio, der daraufhin trifft - aber das Tor zählt nicht. Referee Brych schaut sich die Szene noch einmal an und entscheidet auf Foul von Raman - also kein Tor. Auch an der zweiten Szene ist Raman beteiligt: Der Belgier bringt von der rechten Angriffsseite einen Ball in den Strafraum, der Schalker Matija Nastasić legt den Arm raus - und es gibt den Elfmeter nach dem Handspiel nach Videobeweis. Lukebakio trifft vom Punkt zum 1:0, das diesmal zählt.