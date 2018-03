Entschieden: Videobeweis wird zum Fußball-Alltag - IFAB beschließt dauerhafte Einführung

Anzeige

Die Regelhüter des Fußballs haben Grünes Licht für den Videobeweis gegeben. Das technische Hilfsmittel wird nach der zweijährigen Testphase in verschiedenen Ländern nun offiziell eingeführt. Dies hat ein achtköpfiges Gremium aus Vertretern der FIFA und des International Football Association Board (IFAB) am Samstag in Zürich beschlossen. Damit ist auch der Weg frei für den Videobeweis bei der Weltmeisterschaft im Sommer in Russland. Das FIFA-Council muss dem allerdings noch zustimmen.

Nationale Verbände entscheiden eigenverantwortlich über den VAR-Einsatz

Den nationalen Verbänden bleibt es jedoch freigestellt, ob sie den technisch und finanziell aufwendigen Videobeweis auch nutzen. Innerhalb der Deutschen Fußball Liga (DFL) gibt es bereits Signale, an den Assistenten festhalten zu wollen. Der Videobeweis wird auch in mehreren anderen europäischen Ligen - nicht ohne Kritik am System - eingesetzt. Die spanische Fußball-Liga plant für die nächste Saison die Einführung. Während sich die Neuerung beispielsweise in Europa immer mehr durchsetzt, haben sich die Erstliga-Klubs im Land von Rekord-Weltmeister Brasilien gegen den Videobeweis ausgesprochen. Auch die UEFA sträubt sich bisher dagegen, ihn in der Champions League einzuführen.

Bislang waren technische Hilfsmittel jenseits der Torlinientechnik im FIFA-Regelwerk nicht vorgesehen. Die Devise für die Neuerung hatte die IFAB bereits vor ihrer 132. Jahrestagung ausgegeben: „Minimaler Eingriff - maximaler Nutzen.“ Es gehe für die Videoassistenten nicht um die Frage: War die Entscheidung des Referees korrekt, sondern: War die Entscheidung eindeutig falsch? Letztendlich obliege diese immer dem Spielleiter auf dem Platz. Ziel sei es, dabei nicht den wesentlichen Spielfluss und die Emotionen des Fußballs zu zerstören.

Weltverbandspräsident Gianni Infantino gilt ohnehin längst als Befürworter („Wenn wir die Chance haben, dem Schiedsrichter zu helfen, sollten wir das tun“) und will den Videobeweis bereits bei der WM sehen. Auf der Agenda des FIFA-Councils am 15. und 16. März in Bogota steht das Thema schon. "Wir haben heute eine wichtige Entscheidung für die Zukunft des Fußballs getroffen", erklärte Infantino am Samstag in Zürich. Das sehen allerdings längst nicht alle Verantwortlichen im europäischen Fußballs so, wie die vergangenen Wochen gezeigt hatten.

Rudi Völler wähnte Referee Wolfgang Stark im Keller in Köln, wo die Videoassistenten bei Bundesliga-Spielen sitzen, schon „eingeschlafen“. HSV-Boss Heribert Bruchhagen polterte jüngst nach dem Gegentor in Bremen: „Was sind das für Leute, die da in Köln sitzen?“ – und entschuldigte sich später kleinlaut. Der Videobeweis, der Fehlentscheidungen im Fußball reduzieren soll, hat eines während der vergangenen Monate im Bundesliga-Livebetrieb nicht geschafft: rund um den Fußball die Emotionen zu dämpfen.

FIFA-Präsident Infantino und Rummenigge machen sich für Videobeweis stark

„Wir müssen Entscheidungen auf der Basis von Fakten treffen, nicht auf der Basis von Gefühlen. Die Fakten sind, dass in fast 1000 Spielen die korrekten Entscheidungen der Schiedsrichter von 93 auf fast 99 Prozent gestiegen sind“, sagte FIFA-Präsident Gianni Infantino bereits vor der Pressekonferenz. Bayern Münchens Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge meint, der Fußball werde „besser, seriöser und fairer“. Laut IFAB seien die Entscheidungen der Videoassistenten zu 98,9 Prozent richtig gewesen.

Doch die Gefühle, die Infantino ausblenden möchte, schlugen in der Testphase hoch. In der Bundesliga ebenso wie in Italien oder im englischen Pokal, wo am Mittwoch der zigfache Einsatz des Videoreferees beim Pokalspiel zwischen Tottenham und Rochdale zu Slapstick führte.

Die FIFA sagt, man habe aus der Testphase gelernt. Auch in der Bundesliga benötigte man lange, um Verwirrungen zu beseitigen. Dabei scheinen die Leitlinien simpel. Wichtig ist eine Beschränkung auf vier Spielszenen: Torentscheidung, Rote Karte, Abseits und Spielerverwechslung sowie die Beschränkung auf einen Eingriff des Videoassistenten nur bei offensichtlichen Fehlentscheidungen des Referees.

Videoschiedsrichter auch bei der WM?

Infantino hat sich mit seinem Wunsch nach einem Einsatz der technischen Hilfe bei der WM im Sommer in Russland nun so weit vorgewagt, dass das IFAB fast gar keine andere Wahl mehr treffen konnte, ohne den Topfunktionär zu brüskieren. Dabei wird bis zur WM die Zeit knapp – noch gut drei Monate. Aus Schiedsrichterkreisen war dennoch zu hören, dass man der FIFA zutraue, Unparteiische aus Ländern, in denen die Technik nicht eingesetzt wird, rechtzeitig und ausreichend auszubilden. Für die WM würde die Entscheidung beim Treffen des Fifa-Council am 15. und 16. März in Bogota fallen.

