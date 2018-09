Viel Aufwand, wenig Ertrag: RB Leipzig vermasselt Heimdebüt gegen Aufsteiger Düsseldorf

Anzeige

Leipzig. Ohne Sieg in die erste Länderspielpause: Den Bundesligastart im eigenen Stadion hat sich RB Leipzig vor knapp 35.000 Zuschauern anders vorgestellt. Gegen Aufsteiger Fortuna Düsseldorf kommt die Mannschaft von Ralf Rangnick trotz hohen Aufwands nicht über ein 1:1 (0:0) hinaus.

Matthias Zimmermann bringt die Gäste kurz nach der Pause in Führung (47.). Jean-Kevin Augustin gleicht für den überlegenen Gastgeber in der 68. Minute aus. Trotz mehreren Großchancen in der Schlussphase springt erneut kein Dreier für die Rasenballer heraus. Vor einer Woche hatte RB zum Bundesliga-Auftakt in Dortmund 1:4 verloren, steht nach zwei Spieltagen nur auf Tabellenplatz 14.

DURCHKLICKEN: Die Bilder zum Spiel RB Leipzigs Kevin Kampl im Zweikampf mit Düsseldorfs Alfredo Morales. © dpa RB Leipzigs Jean-Kévin Augustin beim Torschuss. © dpa RB Leipzigs Torwart Péter Gulácsi kann einen Schuss von Düsseldorfs Marvin Ducksch abwehren. © dpa RB Leipzigs Peter Gulacsi entschärft die Großchance von Marvin Ducksch. © Christian Modla RB Leipzigs Jean-Kevin Augustin treibt den Ball nach vorn. © Christian Modla RB Leipzigs Dayot Upamecano im Zweikampf gegen Marvin Ducksch. © Christian Modla RB Leipzigs Jean-Kévin Augustin im Duell mit Düsseldorfs Alfredo Morales (M) und Marcel Sobottka. © dpa RB Leipzigs Diego Demme im Laufduell gegen Alfredo Morales © Christian Modla Fortuna Torwart Michael Rensing beim Abschlag. © Christian Modla RB Leipzigs Brumas Hereingabe fängt Michael Rensing im Tor der Düsseldorfer sicher. © Christian Modla RB Leipzigs Timo Werner (r) schießt aufs Tor, Düsseldorfs Andre Hoffmann kann nichts mehr verhindern. © dpa RB Leipzigs Timo Werner ist unzufrieden. © Christian Modla RB Leipzigs Jean-Kevin Augustin beim Torabschluss. © Christian Modla RB Leipzigs Jean-Kévin Augustin im Duell mit Düsseldorfs Kaan Ayhan. © dpa RB Leipzigs Jean-Kévin Augustin im Duell mit Düsseldorfs Kaan Ayhan. © dpa Es läuft nicht rund bei RB Leipzig. © Christian Modla RB Leipzigs Timo Werner im Laufduell gegen Marcin Kaminski. © Christian Modla RB Leipzigs Jean-Kevin Augustin trabt enttäuscht zurück nachdem sein Treffer wegen Abseits nicht anerkannt wurde. © Christian Modla RB Leipzigs Emil Forsberg im Zweikampf mit Düsseldorfs Andre Hoffmann © Christian Modla RB Leipzigs Emil Forsberg nimmt den Ball artistisch mit der Hacke mit. © Christian Modla Düsseldorfs Spieler Niko Gießelmann (l) und Alfredo Morales (r) bejubeln Matthias Zimmermann für den Treffer zum 0:1. © dpa Düsseldorfs Spieler bejubeln das 0:1. © dpa Düsseldorfs Matthias Zimmermann im Laufduell im RB Leipzigs Marcelo Saracchi © Christian Modla Rouwen Hennings im Zweikampf mit Dayot Upamecano. © Christian Modla Fortuna Torwart Michael Rensing pariert einen Ball von Timo Werner © Christian Modla Torschuetze Jean-Kevin Augustin und Andre Hoffmann nach dem 1:1-Ausgleich © Christian Modla RB Leipzigs Nordi Mukiele wird von Düsseldorfs Niko Gießelmann zu Fall gebracht. © dpa RB Leipzigs Trainer und Sportdirektor Ralf Rangnick (3.v.r.) versucht, bei einem Streit auf dem Feld zu schlichten. © dpa RB Leipzigs Trainer und Sportdirektor Ralf Rangnick versucht, bei einem Streit auf dem Feld zu schlichten. © dpa RB Leipzigs Jean-Kévin Augustin jubelt über den Ausgleich. © dpa Peter Gulasci und Nordi Mukiele klären gemeinsam in höchster Not. © Christian Modla Benito Raman (Fortuna #9) gegen Stefan Ilsanker (RB #13) beim Spiel RasenBallsport Leipzig (RB) vs Fortuna Düsseldorf / Duesseldorf, Fussball, 1.Liga, 02.09.2018 DFL REGULATIONS PROHIBIT ANY USE OF PHOTOGRAPHS AS IMAGE SEQUENCES AND/OR QUASI-VIDEO © Christian Modla Düsseldorfs Kenan Karaman im Zweikampf mit RB Leipzigs Marcel Sabitzer © Christian Modla RB Leipzigs Peter Gulasci verhindert den Gegentreffer durch Benito Raman. © Christian Modla Dayot Upamecano im Zweikampf mit Marvin Ducksch. © Christian Modla Enttäuschung bei RB Leipzigs Stefan Ilsanker nach dem 1:1 gegen Fortuna Düsseldorf. © Christian Modla Die Düsseldorfer Fortuna kann mit dem 1:1 bei RB Leipzig zufrieden sein. © Christian Modla Düsseldorfs Andre Hoffmann jubelt nach dem verdienten Punktgewinn gegen RB Leipzig. © Christian Modla

Wie angekündigt setzt Rangnick drei Tage nach den Europa-League-Playoffs auf Rotation. Im Vergleich zur Startelf gegen Luhansk schickt der RB-Trainer gleich acht frische Fußballer in der Bundesliga auf den Rasen. „Alles auf Angriff“ heißt das Motto im Stadionheft, die Stimmung auf den Rängen ist deutlich ausgelassener, als noch zur Europa-League-Quali, denn es sind etwa doppelt so viele Zuschauer da. Der Fanblock präsentiert sich mit einer bunten Choreographie und der Aufschrift „das Beste für unsere Stadt“.

Nach fünf Minuten die erste gute Chance für den Gastgeber: Augustin setzt sich auf der rechten Seite durch, sein abgefälschter Pass kullert gefährlich Richtung Torlinie. Noch besser die Gäste im Gegenzug: Marvin Duksch ist frei vor RB-Keeper Gulacsi, schließt aber unpräzise ab. Es ist von Beginn an ein munteres Spielchen, bei dem sich die Gäste nicht verstecken.

Überfällige Führung – Augustin im Abseits

Augustin, Kampl und Co. erhöhen den Druck. Werner steht nach 20 Minuten in aussichtsreicher Abschlussposition im Abseits. Düsseldorf, inzwischen dichter gestaffelt in der eigenen Hälfte, wartet auf Konter. Während zwei Leipziger noch auf dem Boden liegen, taucht Ducksch wieder vor Gulacsi auf, schießt dem ungarischen Keeper in seinem 100. Pflichtspiel im RB-Trikot direkt in die Arme. Die Partie wird rauer, der Aufsteiger währt sich mit vielen Fouls und verpasst in Person von Niko Gießelmann, der allein auf der linken Seite viel Platz hat, die Führung.

DURCHKLICKEN: RB Leipzig gegen Düsseldorf in der Einzelkritik (1) Peter Gulacsi: Überraschend oft gefordert, glänzender Rückhalt. Note 1. © 2018 Getty Images (22) Nordi Mukiele: Der gelernte Innenverteidiger macht auf rechts viel Dampf, leitet das 1:1 ein. Note 3. © GEPA pictures (13) Stefan Ilsanker: Giftiger Nebenmann von Upamecano. Stark in den direkten Duellen, nur einmal überspielt, antizipiert gut. Note 2. © GEPA pictures (5) Dayot Upamecano: Startet mit einem katastrophalen Fehlpass, sieht vorm 0:1 nicht gut aus. Note 4. © 2018 Getty Images (3) Marcelo Saracchi: Fälscht vorm 0:1 ab, ansonsten gut. Note 2. © GEPA pictures (22) Kevin Kampl: Bester Leipziger, Ballmagnet, Ballverteiler. Note 2. © GEPA pictures (31) Diego Demme: Der Kapitän ist wie immer ständig unterwegs. Note 3. © GEPA pictures (17) Bruma: Bleibt wirkungslos. Note 4. © GEPA pictures (10) Emil Forsberg: Trifft nicht immer de richtige Entscheidung, gibt nie auf. Note 4 . © 2018 Getty Images (11) Timo Werner: Der Nationalspieler steckt nie auf, bleibt glücklos. Note 4. © GEPA pictures (29) Jean-Kevin Augustin: Vor dem Tor eine Waffe. War aber schon präsenter. Note 3. © GEPA pictures (7) Marcel Sabitzer: Hilft beim 1:1 mit. Viel mehr ist nicht. Note 4. © GEPA pictures (20) Matheus Cunha: Bringt sich ein - ohne durchschlagenden Erfolg. Note 3. © GEPA pictures (9) Yussuf Poulsen: Knackiger Kurzeinsatz. Note 3. © GEPA pictures

Artistisch wird es kurz vor der Pause, als Forsberg mit der Hacke auf Werner ablegt, der mit seinem langen Bein den Ball nicht präzise genug am Gegenspieler vorbei aufs Tor bringt. Forsberg Sekunden später selbst mit viel Platz, aber zu zentralem Abschluss. Die Führung ist längst überfällig. Rensing pariert gegen Kampl, Augustin staubt ab, steht bei seinem Treffer aber im Abseits.

Rückschlag nach der Pause

Es sind noch nicht alle Zuschauer zurück auf ihren Plätzen, da gerät RB in Rückstand. Düsseldorfs Gießelmann lässt gleich mehrere Leipziger Verteidiger alt aussehen, Ilsanker und Kampl rutschen aus, der Ball landet bei Zimmermann der mit einem strammen Schuss aus zentraler Position zum 1:0 trifft.

DURCHKLICKEN: Die Stimmen zum Spiel Stefan Ilsanker (RB Leipzig): „Es war ein brutal schweres Spiel heute. Wir haben bis zum Schluss gekämpft, aber in Summe müssen wir mit dem Punkt leben, da auch Düsseldorf viele gute Chancen hatte.“ © Christian Modla Matthias Zimmermann (Fortuna Düsseldorf): "Wir haben vieles umgesetzt, was wir uns vorgenommen hatten, haben auch gute Chancen erarbeitet und viel liegen lassen. Insofern haben wir zwei Punkte verschenkt. Ich habe alles gegeben, musste mit Krämpfen vom Platz. Ich denke, die Leipziger haben uns unterschätzt." © Christian Modla Peter Gulacsi (RB Leipzig): „Es war erwartet hart. Fortuna hat es sehr gut gemacht in den ersten 20 Minuten, dann waren wir die bessere Mannschaft. Es ist sehr unglücklich, dass wir gleich nach der Halbzeit das Tor zu kassieren. Dann haben wir wieder unsere Mentalität gezeigt. Schade, dass wir uns nicht mit drei Punkten belohnen konnten." © imago/Uwe Kraft Dietmar Hamann (Sky-Experte): "Sie [RB Leipzig] arbeiten im Moment Fußball. Die Leichtigkeit, die sie in den vergangenen zwei Jahren ausgezeichnet hat, fehlt ihnen im Moment." © usage Germany only, Verwendung nur in Deutschland Emil Forsberg (RB Leipzig): „Wir wollten den Sieg heute unbedingt haben. Aber in der zweiten Halbzeit kriegen wir wieder ein einfaches Tor gegen uns und müssen mit Gegenwind arbeiten. Das ist nicht so leicht, aber wir haben es in den letzten 35 Minuten richtig gut gemacht und überzeugt gespielt. Aber wir müssen auch das zweite Tor machen." © Christian Modla Diego Demme (RB Leipzig): „Das Spiel hätte in beide Richtungen gehen können. Pete hält ein paar Bälle sensationell, wir hatten aber auch ein paar richtig gute Chancen. Wir haben uns mehr als das Unentschieden vorgenommen. Aber am Ende müssen wir uns damit zufrieden geben.“ © Christian Modla Ralf Rangnick (RB Leipzig): „Wir haben uns speziell in der ersten Halbzeit schwer getan, in den Rhythmus zu kommen. Was mich am meisten ärgert, ist das Gegentor und die Tatsache, dass wir dem Gegner mehrere Chancen zu viel gegeben haben. Ich habe der Mannschaft bei der Moral nichts vorzuwerfen. Aber wir müssen an der Verteidigung arbeiten. Wir haben uns heute natürlich mehr vorgestellt, als nur den einen Punkt.“ © dpa André Hoffmann (Fortuna Düsseldorf): "Wir wollten hier mutig auftreten. Das war von der ersten Minute an zu sehen. Das ist ein absolut verdienter Punkt. Es war eine Abwehrschlacht für uns und wir haben uns 90 Minuten gegen gestemmt. Ich bin unheimlich stolz auf die Truppe." © (c) dpa-Zentralbild Friedhelm Funkel (Fortuna Düsseldorf): „Ich freue mich total über die gute Leistung meiner Mannschaft. Wir sind mutig aufgetreten und haben aus einer gut organisierten Grundordnung, auch immer wieder versucht, den Weg nach vorne zu finden. Das ist gegen so eine Mannschaft wie RB, die extrem pressen, nicht einfach. Wenn wir so geschlossen auftreten, sind wir durchaus in der Lage, Mannschaften in der Bundesliga zu ärgern.“ © dpa Alfredo Morales (Fortuna Düsseldorf): "Wir wollten Leipzig den Ball geben. Sollten sie doch versuchen, uns zu bespielen. Wir mussten viel miteinander kommunizieren und die Räume schließen. Da musst du jeden Meter gehen und kannst dir keinen Schritt sparen. Ich hatte ein gutes Gefühl als wir aus der Halbzeit kamen." © (c) dpa-Zentralbild Niko Gießelmann (Fortuna Düsseldorf): "Die Fouls gingen nicht nur von uns aus. Das gehört aber auch dazu. Wenn die Fans immer lauter werden, ist es logisch, dass es ein bisschen hitziger wird. Es waren ein, zwei Rudelbildungen dabei. Es war nichts groß Unfaieres dabei und wir haben uns nach dem Spiel die Hand gegeben." © dpa Oliver Mintzlaff (Geschäftsführer RB Leipzig): „Natürlich hätten wir gerne gewonnen, aber man kann nicht von einem Fehlstart reden.“ Kaan Ayhan (Fortuna Düsseldorf): "Wir haben direkt nach dem Spiel schon untereinander ein paar Ansagen gemacht. Wenn wir so in jedes Spiel wie heute gehen, dann haben wir es künftig vor dem Tor auch einfacherer. Nicht jeder Gegner hat die individuelle Qualität wie Leipzig." © dpa Marcin Kaminski (Fortuna Düsseldorf): "Ich bin sehr glücklich, wie wir hier gespielt haben. Wir hatten wirklich gute Chancen. Besser hätte mein erstes Spiel nicht laufen können." © (c) Copyright 2018, dpa (www.dpa.de). Alle Rechte vorbehalten Jean Zimmer (Fortuna Düsseldorf): "Wir haben selbst nach dem 1:1 nicht zurückgesteckt und weiter gefightet. Am Ende hatten wir noch zwei sehr gute Chancen auf den Sieg. Es ist schon bitter wie das Gegentor fällt. Wir haben den ersten Punkt gegen so eine Mannschaft geholt. Ich glaube, dass sich Leipzig mehr ärgert als wir." © Christian Modla

Rangnick reagiert, bringt Sabitzer (53.) für den unauffälligen Bruma. Die Leipziger drücken auf den Ausgleich: Ein abgefälschter Verteidigungsversuch des Düsseldorfers Hoffman landet am Pfosten. Die Fortuna verbarrikadiert sich in der eigenen Hälfte. Doch der Ausgleich kündigt sich an. Über die Stationen Mukiele und Sabitzer landet der Ball eher zufällig bei Augustin, der die Kugel über Rensing zum 1:1 ins Tor befördert.

Cunha kommt für den Torschützen (70.). Die turbulente Schlussphase ist geprägt von Rangeleien, Diskussionen und Gelben Karten. Gulacsi verhindert mit einer Parade gegen Raman den erneuten Rückstand. Werner trifft auf der anderen Seite den Pfosten. Cunhas Fallrückzieher rauscht rechts vorbei, der Kopfball des Brasilianers landet auf dem Tordach. Rangnick geht „All in“, bringt Stürmer Poulsen für Dauerläufer Demme. Es bleibt beim 1:1.

