"Viel Tempo und großes Potenzial": Das sagt 96-Trainer Breitenreiter über Takuma Asano

In der vergangenen Saison traf der Stürmer in 15 Partien einmal für den VfB, und das ausgerechnet gegen die Roten. Diese Einsätze waren allerdings allesamt in der Hinrunde, in der Rückserie lief der schnelle Dribbler gar nicht mehr auf. André Breitenreiter freut sich auf den Neuzugang.

96-Boss Martin Kind bestätigte den Transfer von Takuma Asano bereits vergangene Woche. "Wir werden ihn für ein Jahr ausleihen", sagte Kind. "Die sportliche Leitung hat ihn positiv beurteilt." Am Mittwoch hat Hannover 96 den Japaner offiziell vorgestellt. Asano war zwei Jahre vom FC Arsenal an den VfB Stuttgart ausgeliehen. Nun wird er ein weiteres Jahr nach Deutschland verliehen. Bei den Roten erhält der 23-Jährige einen Vertrag bis zum 30. Juni 2019.

Beim 1:1-Unentschieden gegen Hannover 96 im November 2017 schoss Takuma Asano die Stuttgarter in Führung - sein bislang einziger Bundesliga-Treffer.

Im Juli 2016 wechselte Takuma Asano zum FC Arsenal, der den 21-jährigen direkt an den Zweitligisten VfB Stuttgart weiterverlieh. Dort wurde der Angreifer zu einer der Aufstiegshelden. In 26 Spielen machte er vier Tore für den späteren Meister.

Von 2010 bis 2012 besuchte Takuma Asano die Technische Oberschule in Yokkaichi, die viele Spitzenfußballer hervorbrachte. Hier läuft der junge Asano in einem Schulmatch über den Platz.

Asano will die 96-Fans glücklich machen

Asano wurde in den vorzeitigen Kader der japanischen Nationalmannschaft nominiert. Der Angreifer hat mit Japan bei der WM viel vor: „Ich will dazu beitragen, dass unser Land bei der Weltmeisterschaft in Russland Geschichte schreibt“, sagte er dem Portal „fifa.com“, „ich will unbedingt spielen und treffen, ganz egal, wer der Gegner ist.“ Bei der WM spielt Japan in einer Gruppe mit Kolumbien, Polen und dem Senegal. Am 24. Juni trifft Asano auf den Sengal und Salif Sané.

Asano selbst ist voller Vorfreude auf seinen neuen Arbeitgeber: "Ich werde Vollgas geben, um dem Verein das Vertrauen, das in mich gesetzt wird, zurückzuzahlen und die 96-Fans glücklich zu machen.“