Kommentar: Viele Fragen, wenig Antworten - 96 in der unaufhaltsamen Abwärtsspirale

Es hat terminlich nicht ganz gepasst, 96 hat die Halloween-Party einen Tag vorverlegt. Gruselig anzuschauen, was aus der Mannschaft geworden ist, die mit den Unentschieden in Bremen und gegen Dortmund so gut in die Saison gestartet ist. Beim Pokal-Aus gegen Wolfsburg bot 96 ein Bild des Jammers. Eine erschreckend schwache Leistung von so vielen Spielern, die so unglaublich viele falsche Entscheidungen treffen.

Da bleiben Profis stehen, statt dem Ball entgegenzugehen, sie schießen, statt zu passen und andersherum. Die allgemeine Verunsicherung greift um sich, Mannschaft und Trainer sind in eine Abwärtsspirale geraten, bei der nicht zu erkennen ist, wie 96 da wieder rauskommen will.