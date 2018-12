Vierschanzentournee: Stefan Kraft gewinnt die Qualifikation in Oberstdorf

Die deutschen Top-Skispringer haben sich souverän für den Auftakt der Vierschanzentournee in Oberstdorf qualifiziert. Olympiasieger Andreas Wellinger, Richard Freitag und Lokalmatador Karl Geiger kamen bei wechselnden Bedingungen an der Schattenbergschanze ohne Probleme am Samstag unter die besten 50 Springer. Als bester DSV-Adler sprang David Siegel mit 146,2 Punkten auf den 7. Platz.