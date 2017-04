Vierte Schlappe in Serie: Lok Leipzig verliert gegen Jena

Leipzig. Der 1. FC Lokomotive Leipzig hat das Siegen verlernt. Gegen den Tabellenführer Carl Zeiss Jena kassierten der Aufsteiger aus Probstheida die vierte Schlappe in Serie. 1:2 (0:2) hieß es am Ende, zustande gekommen durch Treffer von Bedi Buval (3.) und Davud Tuma (40.) und Djamal Ziane (49.).

Gleich zu Beginn brachten sich die Leipziger selbst ins Hintertreffen. Genauer: Benjamin Kirsten. Der erfahrene Schlussmann schoss beim Versuch eines weiten Balles den Jenaer Stürmer Bedi Buval (3.) an. Von dessen Unterarm prallte der Ball in den Kasten der „Loksche“. Ein genauso irregulärer wie vermeidbarer Gegentreffer.

Je ein Ende fand die Aufholjagd dann durch ein Foul von Marcel Trojandt. Der ging überhart gegen Maximilian Wolfram in den Zweikampf und sah Rot. Das war zu hart. Rot verdient hätte eher Schinke für eine Tätlichkeit bei der anschließenden kleinen Rudelbildung. Das war auch die hitzigste Szene in einer zerfahrenen Schlussphase.

Scholz musste in der Pause was tun, brachte mit Paul Schinke und Djamal Ziane zwei neue – und hatte damit ein glückliches Händchen. Ziane (49.) traf nach einer schicken Flanke per Kopf zum Anschluss. Doch mit einer Aufholjagd wurde es nichts. Ohne Dampf von den Rängen gab es auch kein Dampf auf der Wiese. Dazu kam ein zweite Hand-Fehlentscheidung. Im Gewühl nach einem Freistoß bekam ein Jenaer Abwehrspieler denn Ball in die Hand. Die Pfeiffe von Christian Allwardt (Kritzmow) blieb aber stumm.

Stimmen zum Spiel:

Christian Hanne: "Es war, wie es eben gegen eine Spitzenmannschaft ist. Jena hat zwei Chancen und zwei Mal ist er drin. In der ersten Halbzeitn waren wir nicht so gut in den Zweikämpfen. Mit den Einwechslungen zur zweiten Halbzeit haben wir gezeigt, dass mehr drin war."

Robert Zickert: "Wir sprechen Woche für Woche die gleichen Dinge an, das müssen wir dann auch mal umsetzen. Die 1. Halbzeit haben wir komplett hergeschenkt. Die haben zwei Chancen, es steht 0:2 und wir stehen da und gucken uns an. Ich kann mir nicht erklären, warum wir immer wieder Arschtritte brauchen. Dann funktioniert es ja. Es gibt auf jeden Fall Redebedarf. Jeder muss sich da an die eigene Nase packen. Vielleicht macht jeder gerade einen Schritt zu wenig, seit der Klassenerhalt quasi sicher ist. Aber ich will noch ein paar Spiele gewinnen!

Markus Krug: Die Rote Karte war der Genickbruch. So richtig finden wir gerade keine Antwort. Vielleicht fehlen eins, zwei Prozent, seit wir im Sachsenpokalfinale stehen und die Klasse sicher haben. Was einige derzeit anbieten ist einfach zu

wenig. Ich will nicht alles schlecht reden, in den letzten beiden Jahren hat der Verein viel erreicht.