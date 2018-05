Viktoria 1889 Berlin will mit China-Millionen in den Profifußball stürmen

"In Leipzig und Hoffenheim gesehen, was möglich ist"

Mit einer hohen Millionensumme würde Viktoria 1889 plötzlich ein ernsthafter Anwärter auf gehobenen Profifußball - und ein möglicher Konkurrent für die beiden Berliner Profiklubs Hertha und Union. Vorstandsmitglied Sielaff denkt offenbar schon entsprechend groß: „Mit Leipzig und Hoffenheim hat man an zwei guten Beispielen gesehen, was möglich ist, wenn jemand käme und langfristig plant. Dann kann in Berlin etwas Neues entstehen.“

Viktoria war zweimal deutscher Meister

Auch wenn der FC Viktoria 1889 bundesweit nur wenig bekannt ist, hat der Klub doch eine große Vergangenheit. Von 1907 bis 1911 stand Viktoria viermal im Finale um die deutsche Meisterschaft, war 1907 und 1909 deutscher Meister. Auch in den fünfziger Jahren standen die Berliner noch zweimal in der Endrunde um die deutsche Meisterschaft, bevor der sportliche Absturz kam. 2013 fusionierte Viktoria mit dem Lichterfelder FC und spielt seitdem in der Regionalliga Nordost. Das Stadion in Lichterfelde fasst 4300 Zuschauer.