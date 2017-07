Viktoria Köln triumphiert bei Lok Leipzig

Vielmehr geht es derzeit darum, dass die Jungs Spielanteile bekommen. Deswegen wurde viel rotiert. Nils Gottschick durfte nach seiner langwierigen Schulterverletzung endlich wieder auf die Weide. Der Ex-HFC-Leitwolf Sascha Pfeffer gab bei Lok sogar seinen Einstand, umjubelt von 550 Zuschauern. Was ungefähr der Fanschar gleichkommt, die sich bereits eine Dauerkarte für die bevorstehende Saison gesichert hat.

Vorstellen durfte sich auch Abiola Collins-Folarin. Der 23-Jährige ist Stürmer, spielte zuletzt für Schwerin in der Oberliga. „Das war in Ordnung“, bewerte der Lok-Trainer. Ob der Nigerianer auf die Lok aufspringen darf, bleibt abzuwarten. Denn in der Spitze wird ein richtiger Brecher gesucht. Scholz lässt sich bei der Suche weiter Zeit. Täglich gäbe es Anfragen von Spielern.