Happy End nach Pech-Auftakt: Rebensburg mit WM-Silber im Riesenslalom

Viktoria Rebensburg hat bei den Ski-Weltmeisterschaften von Are ein silbernes Happy End gefeiert. Die Sportlerin vom Tegernsee war am Donnerstag im Riesenslalom nur von der Slowakin Petra Vlhova zu schlagen und holte damit die zweite WM-Medaille ihrer Karriere. Zugleich ließ die routinierte Athletin das von Verletzungen und Hundertstelpech gebeutelte deutsche Skiteam mit dem ersten Edelmetall bei diesen Titelkämpfen in Schweden aufatmen. Dritte wurde Topfavoritin und Olympiasiegerin Mikaela Shiffrin aus den USA.