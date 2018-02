Villareal-Profi wegen Kidnapping und Raub verhaftet

Am Dienstag wurde Semedo verhaftet!

Der 23-jährige Semedo soll zusammen mit zwei Komplizen einen Mann entführt, gequält und ausgeraubt haben. Laut Marca hielten die drei Komplizen ihr Opfer über Stunden in einem Zimmer in Semedos Haus gefesselt. Währenddessen sollen die drei in das Haus des Opfers eingebrochen sein und dieses ausgeraubt haben. Außerdem sollen die Männer den Gefangenen mit zwei Pistolenschüssen eingeschüchtert haben.